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20 серпня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

20 серпня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 20 серпня, віряни вшановують пам'ять святого Митрофана.

Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Митрофан, Михайло, Петро, Феодосій, - пише Радіо Максимум.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
Якщо при сході сонця зоря забарвилася в червоний колір, то це до дощу.
Павук залишає павутину і ховається в укриття – до погіршення погоди.
День вдалий для ворожіння.
Сон з 19 на 20 серпня віщий. Він виповниться найближчим часом і принесе вам радість.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні намагайтеся без потреби не ходити в ліс. Особливо не ходіть поодинці.
Також вважають, що це нещасливий день, тому важливі справи перенесіть на потім. Не робіть великі покупки.
У цей день не бажано розпочинати нові справи.

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Теги: свято, традиції, заборони
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