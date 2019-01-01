20 серпня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Митрофан, Михайло, Петро, Феодосій, - пише



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.

Якщо при сході сонця зоря забарвилася в червоний колір, то це до дощу.

Павук залишає павутину і ховається в укриття – до погіршення погоди.

День вдалий для ворожіння.

Сон з 19 на 20 серпня віщий. Він виповниться найближчим часом і принесе вам радість.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Сьогодні намагайтеся без потреби не ходити в ліс. Особливо не ходіть поодинці.

Також вважають, що це нещасливий день, тому важливі справи перенесіть на потім. Не робіть великі покупки.

У цей день не бажано розпочинати нові справи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 20 серпня, віряни вшановують пам'ять святого Митрофана.Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Митрофан, Михайло, Петро, Феодосій, - пише Радіо Максимум Якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.Якщо при сході сонця зоря забарвилася в червоний колір, то це до дощу.Павук залишає павутину і ховається в укриття – до погіршення погоди.День вдалий для ворожіння.Сон з 19 на 20 серпня віщий. Він виповниться найближчим часом і принесе вам радість.Сьогодні намагайтеся без потреби не ходити в ліс. Особливо не ходіть поодинці.Також вважають, що це нещасливий день, тому важливі справи перенесіть на потім. Не робіть великі покупки.У цей день не бажано розпочинати нові справи.

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