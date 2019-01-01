У волинському селищі хочуть реконструювати спортмайданчик за два мільйони





Про це пишуть



Відкриті торги для пошуку підрядника 14 серпня оголосив гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 серпня, а аукціон має розпочатися вже 30 серпня.



Очікувана вартість реконструкції становить 1,928 мільйона гривень.



Роботи включатимуть улаштування дорожніх корит, вирівнювальних шарів, основи, вланування площ, улаштування покриття, зокрема штучного газону, установлення бетонних поребриків, монтаж футбольних воріт, облаштування огороджувальної сітки, встановлення водовідвідних лотків, улаштування тротуарів із бруківки, установлення металевої огорожі, воріт, встановлення світильників.



Усі роботи планують завершити до 20 грудня поточного року. Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій протягом п’яти років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Голоби Ковельського району хочуть реконструювати спортивний майданчик для мініфутболу розміром 42х22.Про це пишуть Волинські Новини Відкриті торги для пошуку підрядника 14 серпня оголосив гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 серпня, а аукціон має розпочатися вже 30 серпня.Очікувана вартість реконструкції становить 1,928 мільйона гривень.Роботи включатимуть улаштування дорожніх корит, вирівнювальних шарів, основи, вланування площ, улаштування покриття, зокрема штучного газону, установлення бетонних поребриків, монтаж футбольних воріт, облаштування огороджувальної сітки, встановлення водовідвідних лотків, улаштування тротуарів із бруківки, установлення металевої огорожі, воріт, встановлення світильників.Усі роботи планують завершити до 20 грудня поточного року. Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій протягом п’яти років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.

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