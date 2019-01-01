Судили волинянина, який п'яним збив пішоходів на «зебрі»





Слухання справи відбулось 14 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Так, 28 червня о 02:37, керуючи автомобілем марки ВАЗ-21013 в місті Рожище на вулиці Незалежності в стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на пішоходів, які переходили проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході. Вони отримали тілесні ушкодження, а водій залишив місце дорожньо-транспортної пригоди.



У судовому засіданні водій вину у вчиненні правопорушень визнав.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 130 ч.1, 124, 122-4 КУпАП. Він заплатить 10 200 гривень штрафу та 384 гривні судового збору. Окрім того, водія позбавили права керування транспортними засобами на рік.



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