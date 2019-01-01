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У Луцьку поблизу ринку муніципали покарали автохама. ФОТО

У Луцьку поблизу ринку муніципали покарали автохама. ФОТО
У Луцьку інспектори-муніципали покарали хамовитого водія, який припаркувався на пішохідному переході.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

«Каже, що не на переході...щоб всі йшли ....ну ви зрозуміли....» – йдеться у дописі.

Також муніципали зауважили, що водій отримав постанову за порушення правил паркування.

У Луцьку поблизу ринку муніципали покарали автохама. ФОТО
У Луцьку поблизу ринку муніципали покарали автохама. ФОТО

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Теги: Луцьк, благоустрій, проблема, муніципали
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