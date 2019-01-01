У Луцьку поблизу ринку муніципали покарали автохама. ФОТО





Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.



«Каже, що не на переході...щоб всі йшли ....ну ви зрозуміли....» – йдеться у дописі.



Також муніципали зауважили, що водій отримав постанову за порушення правил паркування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори-муніципали покарали хамовитого водія, який припаркувався на пішохідному переході.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.«Каже, що не на переході...щоб всі йшли ....ну ви зрозуміли....» – йдеться у дописі.Також муніципали зауважили, що водій отримав постанову за порушення правил паркування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію