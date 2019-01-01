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Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП

Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП
З нагоди відзначення державного свята – Дня незалежності України луцький ЦНАП тимчасово змінює графік роботи.

Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.

Так, 23 серпня (п’ятниця) – прийом громадян буде здійснюватися з 08:00 до 14:00 год.

А 24-26 серпня (субота-понеділок) - вихідні, прийом громадян здійснюватися не буде.

У вівторк, 27 серпня, ЦНАП працюватиме згідно робочого графіку з 09:00 до 20:00 год.

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Теги: Луцький ЦНАП, День незалежності
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