Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП





Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.



Так, 23 серпня (п’ятниця) – прийом громадян буде здійснюватися з 08:00 до 14:00 год.



А 24-26 серпня (субота-понеділок) - вихідні, прийом громадян здійснюватися не буде.



У вівторк, 27 серпня, ЦНАП працюватиме згідно робочого графіку з 09:00 до 20:00 год.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди відзначення державного свята – Дня незалежності України луцький ЦНАП тимчасово змінює графік роботи.Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.Так, 23 серпня (п’ятниця) – прийом громадян буде здійснюватися з 08:00 до 14:00 год.А 24-26 серпня (субота-понеділок) - вихідні, прийом громадян здійснюватися не буде.У вівторк, 27 серпня, ЦНАП працюватиме згідно робочого графіку з 09:00 до 20:00 год.

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