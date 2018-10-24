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На Волині почнуть позапланово перевіряти готелі, заклади відпочинку та оздоровлення

На Волині почнуть позапланово перевіряти готелі, заклади відпочинку та оздоровлення
На Волині почнуть проводити позапланові перевірки державного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки у місцях відпочинку людей, передусім у готелях та закладах відпочинку і оздоровленнях.

Про це стало відомо 20 серпня під час наради у т. в. о. голови Волинської обласної державної адміністрації Олекандра Киричука.

Про організацію виконавчого доручення прем’єр міністра України від 17 серпня 2019 року щодо проведення позапланових заходів розповів заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Олег Билиця.

За слів надзвичайника, така необхідність виникла після трагічних подій у готелі «Токіо Стар», що в Одесі, коли під час пожежі загинуло 8 людей.

Згідно доручення прем’єрміністра України позапланові перевірки у всіх місцях скупчення людей потрібно провести до 16 грудня цього року.

«Наразі формується перелік об’єктів, де потрібно це провести в першу чергу. Особливу уваги при перевірках будуть приділяти дотримання правил техніки пожежної безпеки: плани виходу, наявність протипожежної системи, забезпечення об’єктів засобами пожежогасіння та вміння ними користуватися», – сказав Олег Билиця.

Також повідомили, що в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Волині планують робити відповідні листівки, які будуть роздаватися при проведення перевірок. Окремої уваги будуть приділяти обізнаності керівництва і працівників закладів в основних принципах дій при пожежі. Також проводитимуть пожежні навчання.

«При виявленні порушень будуть складатися позови до окружного суду», – наголосив заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Олег Билиця.

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Теги: готель, Волинь, перевірка
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