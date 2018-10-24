На Волині почнуть позапланово перевіряти готелі, заклади відпочинку та оздоровлення

На Волині почнуть проводити позапланові перевірки державного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки у місцях відпочинку людей, передусім у готелях та закладах відпочинку і оздоровленнях.Про це стало відомо 20 серпня під час наради у т. в. о. голови Волинської обласної державної адміністраціїПро організацію виконавчого доручення прем’єр міністра України від 17 серпня 2019 року щодо проведення позапланових заходів розповів заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в областіЗа слів надзвичайника, така необхідність виникла після трагічних подій у готелі «Токіо Стар», що в Одесі, колиЗгідно доручення прем’єрміністра України позапланові перевірки у всіх місцях скупчення людей потрібно провести до 16 грудня цього року.«Наразі формується перелік об’єктів, де потрібно це провести в першу чергу. Особливу уваги при перевірках будуть приділяти дотримання правил техніки пожежної безпеки: плани виходу, наявність протипожежної системи, забезпечення об’єктів засобами пожежогасіння та вміння ними користуватися», – сказавТакож повідомили, що в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Волині планують робити відповідні листівки, які будуть роздаватися при проведення перевірок. Окремої уваги будуть приділяти обізнаності керівництва і працівників закладів в основних принципах дій при пожежі. Також проводитимуть пожежні навчання.«При виявленні порушень будуть складатися позови до окружного суду», – наголосив заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Олег Билиця.