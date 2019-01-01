За ніч у Луцьку зловили чотирьох п'яних водіїв
Сьогодні, 10:49
У Луцьку патрульні спільно з громадянами впіймали чотирьох водіїв, які керували автівками у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
У водіїв виявили ознаки алкогольного сп’яніння, всі керманичи погодилися пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці. Результати – 1.93‰, 1.98‰, 1,41‰, 2.03‰ проміле.
Кожний правопорушник отримав свій протокол за статтею 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) всі матеріали передали до суду.
Патрульні нагадують, що санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень із позбавленням права керування транспортним засобом на 1 рік.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
У водіїв виявили ознаки алкогольного сп’яніння, всі керманичи погодилися пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці. Результати – 1.93‰, 1.98‰, 1,41‰, 2.03‰ проміле.
Кожний правопорушник отримав свій протокол за статтею 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) всі матеріали передали до суду.
Патрульні нагадують, що санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень із позбавленням права керування транспортним засобом на 1 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Гробовщики, перукарі, хлібопеки, лікарі і патрульні мали, мають і будуть постійно мати роботу. Життя на місці не стоїть - алкаші не переводяться. Їздили кіньми - пили, їздять на машинах - п'ють, пошли в космос - і там накидаються !
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