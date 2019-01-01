За ніч у Луцьку зловили чотирьох п'яних водіїв





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.



У водіїв виявили ознаки алкогольного сп’яніння, всі керманичи погодилися пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці. Результати – 1.93‰, 1.98‰, 1,41‰, 2.03‰ проміле.



Кожний правопорушник отримав свій протокол за статтею 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) всі матеріали передали до суду.



Патрульні нагадують, що санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень із позбавленням права керування транспортним засобом на 1 рік.

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