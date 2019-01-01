вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За ніч у Луцьку зловили чотирьох п'яних водіїв

За ніч у Луцьку зловили чотирьох п'яних водіїв
У Луцьку патрульні спільно з громадянами впіймали чотирьох водіїв, які керували автівками у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

У водіїв виявили ознаки алкогольного сп’яніння, всі керманичи погодилися пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці. Результати – 1.93‰, 1.98‰, 1,41‰, 2.03‰ проміле.

Кожний правопорушник отримав свій протокол за статтею 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) всі матеріали передали до суду.

Патрульні нагадують, що санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень із позбавленням права керування транспортним засобом на 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, алкоголь, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Гробовщики, перукарі, хлібопеки, лікарі і патрульні мали, мають і будуть постійно мати роботу. Життя на місці не стоїть - алкаші не переводяться. Їздили кіньми - пили, їздять на машинах - п'ють, пошли в космос - і там накидаються !
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Індивідуальні теплові пункти у луцьких будинках встановлюватимуть італійці
Сьогодні, 11:21
На Волині дружина вбила чоловіка на очах у дітей: деталі сімейної трагедії
Сьогодні, 11:00
За ніч у Луцьку зловили чотирьох п'яних водіїв
Сьогодні, 10:49
На Волині почнуть позапланово перевіряти готелі, заклади відпочинку та оздоровлення
Сьогодні, 10:40
Луцький забудовник просить відтермінувати сплату пайової участі через «складне фінансове становище»
Сьогодні, 10:33
Схожі новини
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
21 червень, 09:35
У Луцьку затримали п'янючого водія. ВІДЕО У Луцьку затримали п'янючого водія. ВІДЕО
21 травень, 10:47
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних. ФОТО. ВІДЕО
06 травень, 11:04
«Водії-святкувальники»: у Луцьку затримали п’яних керманичів авто «Водії-святкувальники»: у Луцьку затримали п’яних керманичів авто
08 березень, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові отримають премії до Дня Незалежності
Сьогодні, 11:35
 0
Індивідуальні теплові пункти у луцьких будинках встановлюватимуть італійці
Сьогодні, 11:21
 0
На Волині дружина вбила чоловіка на очах у дітей: деталі сімейної трагедії
Сьогодні, 11:00
 0
За ніч у Луцьку зловили чотирьох п'яних водіїв
Сьогодні, 10:49
 0
На Волині почнуть позапланово перевіряти готелі, заклади відпочинку та оздоровлення
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿