Українські військові отримають премії до Дня Незалежності

Степан Полторак заявив, що військові на День Незалежності отримають по 1-2 тисячі гривень премії.



Про це голова оборонного відомства повідомив на своїй сторінці в Facebook, - пише



Полторак зазначив, що підписав наказ про виплату грошової премії військовим Збройних Сил з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України.



"Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень", - заявив міністр.



А 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що замість параду на День Незалежності України держава виділить 300 млн грн на виплати премій військовослужбовцям. Військовий парад на День Незалежності в Києві не проходитиме вперше з 2014 року. 30 липня керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що на День Незалежності на Хрещатику в Києві замість військового параду відбудеться Хода гідності за участі військовослужбовців, ветеранів АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери. За його словами, у ході візьме участь Зеленський та керівництво держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр оборони Українизаявив, що військові на День Незалежності отримають по 1-2 тисячі гривень премії.Про це голова оборонного відомства повідомив на своїй сторінці в Facebook, - пише УНІАН Полторак зазначив, що підписав наказ про виплату грошової премії військовим Збройних Сил з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України."Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень", - заявив міністр.А 9 липня президентзаявив, що замість параду на День Незалежності України держава виділить 300 млн грн на виплати премій військовослужбовцям. Військовий парад на День Незалежності в Києві не проходитиме вперше з 2014 року. 30 липня керівник Офісу президентазаявив, що на День Незалежності на Хрещатику в Києві замість військового параду відбудеться Хода гідності за участі військовослужбовців, ветеранів АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери. За його словами, у ході візьме участь Зеленський та керівництво держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію