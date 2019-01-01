Українські військові отримають премії до Дня Незалежності
Сьогодні, 11:35
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що військові на День Незалежності отримають по 1-2 тисячі гривень премії.
Про це голова оборонного відомства повідомив на своїй сторінці в Facebook, - пише УНІАН.
Полторак зазначив, що підписав наказ про виплату грошової премії військовим Збройних Сил з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України.
"Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень", - заявив міністр.
А 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що замість параду на День Незалежності України держава виділить 300 млн грн на виплати премій військовослужбовцям. Військовий парад на День Незалежності в Києві не проходитиме вперше з 2014 року. 30 липня керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що на День Незалежності на Хрещатику в Києві замість військового параду відбудеться Хода гідності за участі військовослужбовців, ветеранів АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери. За його словами, у ході візьме участь Зеленський та керівництво держави.
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Про це голова оборонного відомства повідомив на своїй сторінці в Facebook, - пише УНІАН.
Полторак зазначив, що підписав наказ про виплату грошової премії військовим Збройних Сил з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України.
"Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень", - заявив міністр.
А 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що замість параду на День Незалежності України держава виділить 300 млн грн на виплати премій військовослужбовцям. Військовий парад на День Незалежності в Києві не проходитиме вперше з 2014 року. 30 липня керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що на День Незалежності на Хрещатику в Києві замість військового параду відбудеться Хода гідності за участі військовослужбовців, ветеранів АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери. За його словами, у ході візьме участь Зеленський та керівництво держави.
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