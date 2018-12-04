На Волині спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу з човна сітками

На Волині у період з 12 по 18 серпня рибпатруль зловив декілька браконьєрів.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля на своїй сторінці у facebook.«За даний період на порушників накладено 255 грн штрафів. В ході проведених заходів інспектори вилучили 11 од. заборонених знарядь лову та ще п’ять – за актами безхазяйного майна. Також 14 справ передано до судів для притягнення винних осіб до відповідальності», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 12 серпня рибпатруль спільно з громадськими інспекторами провели рейд у Ратнівському району. Відтак, "спіймали" мешканця села Межисить, який ловив рибу з човна за допомогою сітки. Інцидент стався на озері Оріхівське.А 16 серпня викрили аналогічне правопорушення на озері Турське. Там виявили жителя села Заліси, який рибалив з човна, використовуючи риболовецьку сітку.На чоловіків оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову вилучили. Матеріали справ направили до Ратнівського суду для притягнення правопорушників до відповідальності.