У травні пішов з дому і не повернувся: розшукують волинянина
Сьогодні, 12:03
На Волині поліцейські розшукують безвісти зниклого 52-річного Герезу Олександра Степановича, жителя села Воля Ковельська Ковельського району.
На початку червня до поліцейських звернулася сестра чоловіка та повідомила, що 13 травня цього року її брат Олександр пішов з дому та на даний час його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».
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На початку червня до поліцейських звернулася сестра чоловіка та повідомила, що 13 травня цього року її брат Олександр пішов з дому та на даний час його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».
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