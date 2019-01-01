У травні пішов з дому і не повернувся: розшукують волинянина

На Волині поліцейські розшукують безвісти зниклого 52-річного, жителя села Воля Ковельська Ковельського району.На початку червня до поліцейських звернулася сестра чоловіка та повідомила, що 13 травня цього року її брат Олександр пішов з дому та на даний час його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».