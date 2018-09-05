Там є кишкова паличка, – очільник Волині про отруєння в луцькому «Базиліку»

Олександр Киричук заявив, що у кафе «Базилік» у Луцьку, де нещодавно масово потруїлися люди, є кишкова паличка.



Про це стало відомо 20 серпня під час оперативної наради.



Директорка державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Наталія Янко повідомила, що керівники «Базиліка» не допустили спеціалістів провести епідеміологічне дослідження у закладі, де 15-16 серпня масово потруїлися люди.



На думку Олександра Киричука, це є підтвердженням того, що власники знають про те, що відбувається у закладі.



«Є інформація, що там – кишкова паличка. Навіть з рук кухаря. Їжу готують на Словацького та везуть на Кравчука», – заявив Олександр Киричук.



Він також повідомив, що ресторан, розташований за адресою Словацького, 7 також планують перевірити.



Нагадаємо, що



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