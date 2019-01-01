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На Волині між двома селами дорогу відремонтують за 12 мільйонів гривень

На Волині між двома селами дорогу відремонтують за 12 мільйонів гривень
На Волині між селами Угринів та Дубова Корчма Горохівського району проведуть поточний середній ремонт автомобільної дороги.

Вартість робіт 12,7 мільйона гривень, – йдеться на сайті публічних закупівель, пише 12 канал.

Замовником став департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА.

Зауважують, що подання тендерних пропозицій можливе до 16 вересня. Початок аукціону – 22 жовтня.

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Теги: дорога між селами, ремонт, тендер, Волинь
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