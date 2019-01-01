На Волині між двома селами дорогу відремонтують за 12 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:27
На Волині між селами Угринів та Дубова Корчма Горохівського району проведуть поточний середній ремонт автомобільної дороги.
Вартість робіт 12,7 мільйона гривень, – йдеться на сайті публічних закупівель, пише 12 канал.
Замовником став департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА.
Зауважують, що подання тендерних пропозицій можливе до 16 вересня. Початок аукціону – 22 жовтня.
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Вартість робіт 12,7 мільйона гривень, – йдеться на сайті публічних закупівель, пише 12 канал.
Замовником став департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА.
Зауважують, що подання тендерних пропозицій можливе до 16 вересня. Початок аукціону – 22 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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