На Волині між двома селами дорогу відремонтують за 12 мільйонів гривень





Вартість робіт 12,7 мільйона гривень, – йдеться на сайті публічних закупівель, пише



Замовником став департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА.



Зауважують, що подання тендерних пропозицій можливе до 16 вересня. Початок аукціону – 22 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині між селами Угринів та Дубова Корчма Горохівського району проведуть поточний середній ремонт автомобільної дороги.Вартість робіт 12,7 мільйона гривень, – йдеться на сайті публічних закупівель, пише 12 канал Замовником став департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА.Зауважують, що подання тендерних пропозицій можливе до 16 вересня. Початок аукціону – 22 жовтня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію