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У аварії на Волині травмувався мотоцикліст

У аварії на Волині травмувався мотоцикліст
У Любешівському районі в аварії травмувався мотоцикліст.

Автопригода траплась обідньої пори в неділю, 18 серпня, - пише газета "Нове життя".

Мотоцикліст, котрий рухався у напрямку від села Лахвичі до Люб’язя, не впорався з керуванням і упав на узбіччя. Його госпіталізували до лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться досудове розслідування.


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Теги: аварія, мотоцикліст
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