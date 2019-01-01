У аварії на Волині травмувався мотоцикліст
Сьогодні, 12:36
У Любешівському районі в аварії травмувався мотоцикліст.
Автопригода траплась обідньої пори в неділю, 18 серпня, - пише газета "Нове життя".
Мотоцикліст, котрий рухався у напрямку від села Лахвичі до Люб’язя, не впорався з керуванням і упав на узбіччя. Його госпіталізували до лікарні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться досудове розслідування.
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Автопригода траплась обідньої пори в неділю, 18 серпня, - пише газета "Нове життя".
Мотоцикліст, котрий рухався у напрямку від села Лахвичі до Люб’язя, не впорався з керуванням і упав на узбіччя. Його госпіталізували до лікарні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться досудове розслідування.
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