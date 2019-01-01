У аварії на Волині травмувався мотоцикліст





Автопригода траплась обідньої пори в неділю, 18 серпня, - пише газета



Мотоцикліст, котрий рухався у напрямку від села Лахвичі до Люб’язя, не впорався з керуванням і упав на узбіччя. Його госпіталізували до лікарні.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі в аварії травмувався мотоцикліст.Автопригода траплась обідньої пори в неділю, 18 серпня, - пише газета "Нове життя" Мотоцикліст, котрий рухався у напрямку від села Лахвичі до Люб’язя, не впорався з керуванням і упав на узбіччя. Його госпіталізували до лікарні.За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться досудове розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію