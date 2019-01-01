вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

61-річний волинянин «замінував» ЦУМ і поліцію у Луцьку

61-річний волинянин «замінував» ЦУМ і поліцію у Луцьку
На Волині поліція знайшла псевдомінера.

Так, ввечері 19 серпня, на екстрену лінію 102 зателефонував чоловік, котрий не представився. Він повідомив, що в обласному центрі Волині заміновано два об’єкти: центральний універмаг міста та управління Нацполіції в області, - пише ГУНП у Волинській області.

На місце виїхали спеціалісти вибухотехнічнго відділу ГУНП у Волинській області. Після обстеження вказаних об’єктів та прилеглої території правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.

Поліція встановила, що кримінальне правопорушення скоїв 61-річний житель райцентру Ратне.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: псевдомінер, ЦУМ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, як хочуть очистити Луцьк від реклами
Сьогодні, 13:03
Волинь – у топі областей із найбільшою кількістю інфекційних хвороб
Сьогодні, 12:54
61-річний волинянин «замінував» ЦУМ і поліцію у Луцьку
Сьогодні, 12:45
У аварії на Волині травмувався мотоцикліст
Сьогодні, 12:36
На Волині між двома селами дорогу відремонтують за 12 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
У Луцьку просять демонтувати ворота з території двору ЦУМу У Луцьку просять демонтувати ворота з території двору ЦУМу
09 серпень, 16:30
Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО
04 червень, 11:55
У Луцьку повідомили про замінування ЦУМу У Луцьку повідомили про замінування ЦУМу
03 червень, 20:32
Біля луцького ЦУМу буде стояти кавовий кіоск Біля луцького ЦУМу буде стояти кавовий кіоск
20 березень, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти коштами, щоб перевезти тіло загиблого в Польщі волинянина до України
Сьогодні, 13:17
 0
Зізіфус, піпіно, ківі: волинянин у своєму саду вирощує екзотичні фрукти. ФОТО
Сьогодні, 13:05
 0
Розповіли, як хочуть очистити Луцьк від реклами
Сьогодні, 13:03
 0
Волинь – у топі областей із найбільшою кількістю інфекційних хвороб
Сьогодні, 12:54
 0
61-річний волинянин «замінував» ЦУМ і поліцію у Луцьку
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿