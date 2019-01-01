61-річний волинянин «замінував» ЦУМ і поліцію у Луцьку

На Волині поліція знайшла псевдомінера.Так, ввечері 19 серпня, на екстрену лінію 102 зателефонував чоловік, котрий не представився. Він повідомив, що в обласному центрі Волині заміновано два об’єкти: центральний універмаг міста та управління Нацполіції в області, - пише ГУНП у Волинській області.На місце виїхали спеціалісти вибухотехнічнго відділу ГУНП у Волинській області. Після обстеження вказаних об’єктів та прилеглої території правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.Поліція встановила, що кримінальне правопорушення скоїв 61-річний житель райцентру Ратне.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.