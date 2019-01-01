61-річний волинянин «замінував» ЦУМ і поліцію у Луцьку
Сьогодні, 12:45
На Волині поліція знайшла псевдомінера.
Так, ввечері 19 серпня, на екстрену лінію 102 зателефонував чоловік, котрий не представився. Він повідомив, що в обласному центрі Волині заміновано два об’єкти: центральний універмаг міста та управління Нацполіції в області, - пише ГУНП у Волинській області.
На місце виїхали спеціалісти вибухотехнічнго відділу ГУНП у Волинській області. Після обстеження вказаних об’єктів та прилеглої території правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.
Поліція встановила, що кримінальне правопорушення скоїв 61-річний житель райцентру Ратне.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Так, ввечері 19 серпня, на екстрену лінію 102 зателефонував чоловік, котрий не представився. Він повідомив, що в обласному центрі Волині заміновано два об’єкти: центральний універмаг міста та управління Нацполіції в області, - пише ГУНП у Волинській області.
На місце виїхали спеціалісти вибухотехнічнго відділу ГУНП у Волинській області. Після обстеження вказаних об’єктів та прилеглої території правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.
Поліція встановила, що кримінальне правопорушення скоїв 61-річний житель райцентру Ратне.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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