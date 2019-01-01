Зізіфус, піпіно, ківі: волинянин у своєму саду вирощує екзотичні фрукти. ФОТО





Основний вид діяльності пана Романа з Любомля — страховий бізнес, а частину свого вільного часу він присвячує прекрасному хобі — садівництву, пише



Причому, акцент у цій справі чоловік робить не на звичних у місцевості яблунях, грушах, сливах, вишнях, а на садових культурах, які, на перший погляд, не дуже підходять до нашої кліматичної зони. А вони, виявляється, не тільки добре приживаються, а ще й непогано плодоносять.



«Усе це — задля втіхи душі, а не задля слави, реклами чи прибутку», — каже чоловік.



Зізнається, що бажання займатися садівництвом у нього виникло ще зі студентських років, коли на батьківському обійсті закладав сад. Втім, тоді не було достатніх ресурсів для цього. Вже коли побудував свій дім, твердо вирішив вільний час присвячувати цій справі.



Головна мета пана Романа — знайти сорти різноманітних садових рослин, які б добре приживалися у нашій місцевості, були стійкими до морозів, хвороб і водночас щедро плодоносили. Садівник зізнається, що неодноразово, коли не вдавалося досягти цих критеріїв, позбувався таких рослин, шукав нові сорти і починав усе спочатку.



Зараз на його обійсті росте 17 сортів якісного винограду, які вже радують врожаєм. Гроно вагою 2,5 кілограма, яке виросло не десь на півдні, а тут, на Любомльщині, де, здавалося б, зовсім не «виноградні» кліматичні умови!



«Можу впевнено сказати, що такі види винограду, як «Плевен» («Августин»), «Розмус», «Кишмиш Запорізький», «Аркадія», «Восторг», «Дубовський рожевий», «Мойсей», «Преображення», «Століття», «Бажена», «Велес», «Ландиш» — цілком придатні для вирощування в умовах нашого району і при правильному догляді радуватимуть гарними врожаями», — розповідає садівник.



Експериментує він і з таким екзотом, як інжир. Наразі дев’ять сортів цієї рослини вирощує у теплиці, а вже коли з’ясується, які сорти найкращі для наших умов, пересадить на вулицю. До слова, окремі перші плоди, які вдалося виростити, заважили 80 грамів.



Перспективною садовою рослиною для нашої місцевості пан Роман вважає й актинидію (ківі).



«Маємо сім сортів, — каже, — і щойно наступає осінь, сім’я залюбки ласує врожаєм».



Досить цікавим є й піпіно — так званий іспанський огірок, який на смак нагадує гібрид груші і солодкої дині. Плоди досягають ваги до 600 грамів.



Також вирощує малину розолисту (інші назви — тибетська малина, мяо-мяо), для якої характерні великі розміри й екзотичний гарний вигляд. А поряд росте ще одна цікавинка — нектарин, стиглі плоди якого важать понад 300 грамів.



Окрім того, у саду волинянина ростуть китайський фінік (зізіфус) і китайський лимонник, шовковиця новітньої української селекції сорту «Галіція-1», кілька сортів ожини без колючок, а ще — гінкго білоба — дивовижна рослина, що має багато корисних властивостей та елементів, які поліпшують роботу організму, зокрема, головного мозку. Словом, своєрідний ботанічний сад.



Оерім цього пан Роман прищеплює дерева і має тут свої здобутки: йому вдалося на одному дереві прищепити близько півсотні сортів яблунь і груш і все це успішно плодоносить.



«Купую у садівників з інших регіонів України: Запоріжжя, Вінниччини, Одещини, Дніпропетровщини, а також з-за її меж: країн Прибалтики і Польщі. Звісно ж, активно спілкуємося на садівничі теми. Так і переймаю досвід», — каже чоловік.



Запорукою того, аби сад рясно плодоносив насамперед має бути бажання, терпіння, наполегливість і, звісно ж, віра у Всевишнього.



«Починаючи таку справу, слід усвідомлювати: вона йде саме від Його благословення. Ним усе створено, а ми лише примножуємо Його плоди», - розповів чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі садівник на своєму обійсті експериментує з високопродуктивними сортами фруктів, більшість з яких є екзотичними.Основний вид діяльності паназ Любомля — страховий бізнес, а частину свого вільного часу він присвячує прекрасному хобі — садівництву, пише Кордон. Причому, акцент у цій справі чоловік робить не на звичних у місцевості яблунях, грушах, сливах, вишнях, а на садових культурах, які, на перший погляд, не дуже підходять до нашої кліматичної зони. А вони, виявляється, не тільки добре приживаються, а ще й непогано плодоносять.«Усе це — задля втіхи душі, а не задля слави, реклами чи прибутку», — каже чоловік.Зізнається, що бажання займатися садівництвом у нього виникло ще зі студентських років, коли на батьківському обійсті закладав сад. Втім, тоді не було достатніх ресурсів для цього. Вже коли побудував свій дім, твердо вирішив вільний час присвячувати цій справі.Головна мета пана Романа — знайти сорти різноманітних садових рослин, які б добре приживалися у нашій місцевості, були стійкими до морозів, хвороб і водночас щедро плодоносили. Садівник зізнається, що неодноразово, коли не вдавалося досягти цих критеріїв, позбувався таких рослин, шукав нові сорти і починав усе спочатку.Зараз на його обійсті росте 17 сортів якісного винограду, які вже радують врожаєм. Гроно вагою 2,5 кілограма, яке виросло не десь на півдні, а тут, на Любомльщині, де, здавалося б, зовсім не «виноградні» кліматичні умови!«Можу впевнено сказати, що такі види винограду, як «Плевен» («Августин»), «Розмус», «Кишмиш Запорізький», «Аркадія», «Восторг», «Дубовський рожевий», «Мойсей», «Преображення», «Століття», «Бажена», «Велес», «Ландиш» — цілком придатні для вирощування в умовах нашого району і при правильному догляді радуватимуть гарними врожаями», — розповідає садівник.Експериментує він і з таким екзотом, як інжир. Наразі дев’ять сортів цієї рослини вирощує у теплиці, а вже коли з’ясується, які сорти найкращі для наших умов, пересадить на вулицю. До слова, окремі перші плоди, які вдалося виростити, заважили 80 грамів.Перспективною садовою рослиною для нашої місцевості пан Роман вважає й актинидію (ківі).«Маємо сім сортів, — каже, — і щойно наступає осінь, сім’я залюбки ласує врожаєм».Досить цікавим є й піпіно — так званий іспанський огірок, який на смак нагадує гібрид груші і солодкої дині. Плоди досягають ваги до 600 грамів.Також вирощує малину розолисту (інші назви — тибетська малина, мяо-мяо), для якої характерні великі розміри й екзотичний гарний вигляд. А поряд росте ще одна цікавинка — нектарин, стиглі плоди якого важать понад 300 грамів.Окрім того, у саду волинянина ростуть китайський фінік (зізіфус) і китайський лимонник, шовковиця новітньої української селекції сорту «Галіція-1», кілька сортів ожини без колючок, а ще — гінкго білоба — дивовижна рослина, що має багато корисних властивостей та елементів, які поліпшують роботу організму, зокрема, головного мозку. Словом, своєрідний ботанічний сад.Оерім цього пан Роман прищеплює дерева і має тут свої здобутки: йому вдалося на одному дереві прищепити близько півсотні сортів яблунь і груш і все це успішно плодоносить.«Купую у садівників з інших регіонів України: Запоріжжя, Вінниччини, Одещини, Дніпропетровщини, а також з-за її меж: країн Прибалтики і Польщі. Звісно ж, активно спілкуємося на садівничі теми. Так і переймаю досвід», — каже чоловік.Запорукою того, аби сад рясно плодоносив насамперед має бути бажання, терпіння, наполегливість і, звісно ж, віра у Всевишнього.«Починаючи таку справу, слід усвідомлювати: вона йде саме від Його благословення. Ним усе створено, а ми лише примножуємо Його плоди», - розповів чоловік.

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