Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО
Сьогодні, 13:30
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав, як виглядало озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому.
Про це йдеться на сторінці «Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» / Луцький Аероклуб «Крила Волині»».
Зазначають, фотографії зроблені з борту мотодельтаплана зі складу Луцького Аероклубу "Крила Волині" на початку 2000-х років.
Пілотує мотодельтаплан керівник Луцького Аероклубу "Крила Волині", військовий льотчик 1-го класу, майор Військово-Повітряних Сил у відставці Віктор Коваєв.
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Про це йдеться на сторінці «Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» / Луцький Аероклуб «Крила Волині»».
Зазначають, фотографії зроблені з борту мотодельтаплана зі складу Луцького Аероклубу "Крила Волині" на початку 2000-х років.
Пілотує мотодельтаплан керівник Луцького Аероклубу "Крила Волині", військовий льотчик 1-го класу, майор Військово-Повітряних Сил у відставці Віктор Коваєв.
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