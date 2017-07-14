Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО

Віктор Чухрай показав, як виглядало озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому.



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Зазначають, фотографії зроблені з борту мотодельтаплана зі складу Луцького Аероклубу "Крила Волині" на початку 2000-х років.



Пілотує мотодельтаплан керівник Луцького Аероклубу "Крила Волині", військовий льотчик 1-го класу, майор Військово-Повітряних Сил у відставці Віктор Коваєв.





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