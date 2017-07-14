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Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО

Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав, як виглядало озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому.

Про це йдеться на сторінці «Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» / Луцький Аероклуб «Крила Волині»».

Зазначають, фотографії зроблені з борту мотодельтаплана зі складу Луцького Аероклубу "Крила Волині" на початку 2000-х років.

Пілотує мотодельтаплан керівник Луцького Аероклубу "Крила Волині", військовий льотчик 1-го класу, майор Військово-Повітряних Сил у відставці Віктор Коваєв.

Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО
Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО
Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО
Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО

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Теги: озеро Світязь, 20 років тому, фото
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