В Україні запрацювали нові правила призначення пенсій
Сьогодні, 20:56
При призначенні українцям пенсії органам заборонили вимагати від майбутніх пенсіонерів ряд документів, які раніше надавалися в обов'язковому порядку.
Про це йдеться в постанові № 681 "Про оптимізацію надання адміністративних послуг в сфері пенсійного забезпечення", яке Кабмін прийняв 17 липня, - повідомляє Прямий.
Зокрема, від особи, яка подає заяву для призначення пенсії, забороняється вимагати документи, що підтверджують такі відомості:
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України;
- про дату і місце народження і походження людини, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, інших актах цивільного стану особи;
- про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;
- про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою;
- про отримання дітей та учнів дошкільної та загальної середньої освіти;
- про місце проживання / перебування особи із зазначеною адресою житла / місця перебування.
Всі вищевказані відомості органам, які призначають пенсії, повинні надавати держоргани, провідні відповідні реєстри.
У той же час у постанові уточнюють, що такі відомості можуть бути необхідні в разі, коли відомості відсутні або містять відмінності у відповідній інформаційній системі або особа не надала згоди на отримання та обробку його персональних даних з певної інформаційної системи.
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Про це йдеться в постанові № 681 "Про оптимізацію надання адміністративних послуг в сфері пенсійного забезпечення", яке Кабмін прийняв 17 липня, - повідомляє Прямий.
Зокрема, від особи, яка подає заяву для призначення пенсії, забороняється вимагати документи, що підтверджують такі відомості:
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України;
- про дату і місце народження і походження людини, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, інших актах цивільного стану особи;
- про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;
- про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою;
- про отримання дітей та учнів дошкільної та загальної середньої освіти;
- про місце проживання / перебування особи із зазначеною адресою житла / місця перебування.
Всі вищевказані відомості органам, які призначають пенсії, повинні надавати держоргани, провідні відповідні реєстри.
У той же час у постанові уточнюють, що такі відомості можуть бути необхідні в разі, коли відомості відсутні або містять відмінності у відповідній інформаційній системі або особа не надала згоди на отримання та обробку його персональних даних з певної інформаційної системи.
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