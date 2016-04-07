В Україні запрацювали нові правила призначення пенсій





Про це йдеться в постанові № 681 "Про оптимізацію надання адміністративних послуг в сфері пенсійного забезпечення", яке Кабмін прийняв 17 липня, - повідомляє



Зокрема, від особи, яка подає заяву для призначення пенсії, забороняється вимагати документи, що підтверджують такі відомості:



- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України;



- про дату і місце народження і походження людини, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, інших актах цивільного стану особи;



- про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;



- про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою;



- про отримання дітей та учнів дошкільної та загальної середньої освіти;



- про місце проживання / перебування особи із зазначеною адресою житла / місця перебування.



Всі вищевказані відомості органам, які призначають пенсії, повинні надавати держоргани, провідні відповідні реєстри.



У той же час у постанові уточнюють, що такі відомості можуть бути необхідні в разі, коли відомості відсутні або містять відмінності у відповідній інформаційній системі або особа не надала згоди на отримання та обробку його персональних даних з певної інформаційної системи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При призначенні українцям пенсії органам заборонили вимагати від майбутніх пенсіонерів ряд документів, які раніше надавалися в обов'язковому порядку.Про це йдеться в постанові № 681 "Про оптимізацію надання адміністративних послуг в сфері пенсійного забезпечення", яке Кабмін прийняв 17 липня, - повідомляє Прямий. Зокрема, від особи, яка подає заяву для призначення пенсії, забороняється вимагати документи, що підтверджують такі відомості:- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України;- про дату і місце народження і походження людини, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, інших актах цивільного стану особи;- про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;- про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою;- про отримання дітей та учнів дошкільної та загальної середньої освіти;- про місце проживання / перебування особи із зазначеною адресою житла / місця перебування.Всі вищевказані відомості органам, які призначають пенсії, повинні надавати держоргани, провідні відповідні реєстри.У той же час у постанові уточнюють, що такі відомості можуть бути необхідні в разі, коли відомості відсутні або містять відмінності у відповідній інформаційній системі або особа не надала згоди на отримання та обробку його персональних даних з певної інформаційної системи.

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