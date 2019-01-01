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У волинському місті вантажівки відстежуватимуть за допомогою відеокамер

У волинському місті вантажівки відстежуватимуть за допомогою відеокамер
У Володимирі-Волинському існує проблема перевантаження великогабаритних автомобілів, які рухаються містом переважно в нічний час. Тому для її вирішення у міській раді запропонували встановити відеокамери.

Про це говорили сьогодні, 20 серпня, на щотижневій оперативній нараді керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Володимир-Волинської міськради під керівництвом міського голови Петра Саганюка, - йдеться на сайті міської ради.

Міський голова міста акцентував на проблемі перевантажених великогабаритних автомобілів, що рухаються Володимиром-Волинським переважно в нічний час, та запропонував простежувати їх рух за допомогою камер відеоспостереження, а за результатами моніторингу перевірити перевізників (власників фірм) і вирішити питання в правовому полі.

"Сьогодні перевантажені автомобілі рухаються вулицями безперешкодно, тому які б кошти не вкладали у ремонт пошкодженої дорожньої інфраструктури – результати будуть незадовільними, якщо не здійснюватиметься контроль за ними", - зауважив Петро Саганюк.

Зазначають, що саме великогабаритний транспорт є однією з основних причин руйнування доріг у Володимирі-Волинському. Відтак, у міській раді вживають заходів для вирішення цієї проблеми.

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Теги: відеокамери, вантажні автомобілі, Володимир
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