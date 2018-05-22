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У Польщі втопився 39-річний волинянин

У Польщі втопився 39-річний волинянин
18 серпня у Польщі втопилось двоє волинян.

Про це повідомили на сайті Затурцівської ОТГ.

Раніше стало відомо, що у Польщі помер Королюк Василь Русланович 1999 року народження, який проживав у селі Мовчанів Локачинського району.

На сайті громади також зазначили, що разом із Василем також загинув 39-річний Котельчук Віктор Іванович, який також перебував на заробітках.

Для повернення тіл загиблих до України розпочали збір коштів.

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Теги: смерть, Волинь, Польща
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