У Польщі втопився 39-річний волинянин





Про це повідомили на сайті Затурцівської ОТГ.



Раніше стало відомо, що у Польщі помер Королюк Василь Русланович 1999 року народження, який проживав у селі Мовчанів Локачинського району.



На сайті громади також зазначили, що разом із Василем також загинув 39-річний Котельчук Віктор Іванович, який також перебував на заробітках.



Для повернення тіл загиблих до України розпочали збір коштів.

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