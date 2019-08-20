вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вареник, Куліш, Пиріг: на Волині шукають людей зі «смачними» прізвищами

Вареник, Куліш, Пиріг: на Волині шукають людей зі «смачними» прізвищами
У Володимирі-Волинському людям із прізвищами, які містять назви страв, вручать смачні подарунки.

Про це інформують на сторінці гастрономічного фестивалю “Смаковиця по-володимирськи” у facebook, - інформує видання «Княжий Град».

Зокрема, запрошують реєструватися та надати підтверджуючі документи людей із «смачними» прізвищами до 13 вересня у ФПП «Бізнес-центр» за телефоном (03342) 35 851 або E-mail: [email protected]

А вже під час гастрономічного фестивалю «Смаковиця по-володимирськи» у неділю, 15 вересня, запрошують отримати смачні подарунки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, смачні прізвища
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автентичні домоткані шедеври: як волинська майстриня виготовляє популярні килимки
Сьогодні, 14:57
Вражена наповал, – відома ведуча про відпочинок на Світязі
Сьогодні, 14:38
Вареник, Куліш, Пиріг: на Волині шукають людей зі «смачними» прізвищами
Сьогодні, 14:31
У Польщі втопився 39-річний волинянин
Сьогодні, 14:08
У Луцьку помер ветеран АТО
Сьогодні, 13:53
Схожі новини
«За Україну, за її волю»: у Горохові відкриють районний кінофестиваль «За Україну, за її волю»: у Горохові відкриють районний кінофестиваль
18 серпень, 15:40
Норвежець організовує у Луцьку перший фестиваль кантрі музики Норвежець організовує у Луцьку перший фестиваль кантрі музики
17 серпень, 02:06
У Луцьку відбувся фестиваль каліграфії. ВІДЕО У Луцьку відбувся фестиваль каліграфії. ВІДЕО
14 серпень, 05:31
У замку Любарта відбудеться вже традиційний фестиваль «Art Jazz 2019» У замку Любарта відбудеться вже традиційний фестиваль «Art Jazz 2019»
12 серпень, 16:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Автентичні домоткані шедеври: як волинська майстриня виготовляє популярні килимки
Сьогодні, 14:57
 0
Вражена наповал, – відома ведуча про відпочинок на Світязі
Сьогодні, 14:38
 0
Вареник, Куліш, Пиріг: на Волині шукають людей зі «смачними» прізвищами
Сьогодні, 14:31
 0
У Польщі втопився 39-річний волинянин
Сьогодні, 14:08
 0
У Луцьку помер ветеран АТО
Сьогодні, 13:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿