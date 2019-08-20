Вареник, Куліш, Пиріг: на Волині шукають людей зі «смачними» прізвищами
Сьогодні, 14:31
У Володимирі-Волинському людям із прізвищами, які містять назви страв, вручать смачні подарунки.
Про це інформують на сторінці гастрономічного фестивалю “Смаковиця по-володимирськи” у facebook, - інформує видання «Княжий Град».
Зокрема, запрошують реєструватися та надати підтверджуючі документи людей із «смачними» прізвищами до 13 вересня у ФПП «Бізнес-центр» за телефоном (03342) 35 851 або E-mail: [email protected]
А вже під час гастрономічного фестивалю «Смаковиця по-володимирськи» у неділю, 15 вересня, запрошують отримати смачні подарунки.
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Про це інформують на сторінці гастрономічного фестивалю “Смаковиця по-володимирськи” у facebook, - інформує видання «Княжий Град».
Зокрема, запрошують реєструватися та надати підтверджуючі документи людей із «смачними» прізвищами до 13 вересня у ФПП «Бізнес-центр» за телефоном (03342) 35 851 або E-mail: [email protected]
А вже під час гастрономічного фестивалю «Смаковиця по-володимирськи» у неділю, 15 вересня, запрошують отримати смачні подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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