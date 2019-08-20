Вареник, Куліш, Пиріг: на Волині шукають людей зі «смачними» прізвищами





Про це інформують на сторінці гастрономічного фестивалю “Смаковиця по-володимирськи” у facebook, - інформує видання



Зокрема, запрошують реєструватися та надати підтверджуючі документи людей із «смачними» прізвищами до 13 вересня у ФПП «Бізнес-центр» за телефоном (03342) 35 851 або E-mail:



А вже під час гастрономічного фестивалю «Смаковиця по-володимирськи» у неділю, 15 вересня, запрошують отримати смачні подарунки.

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