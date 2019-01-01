Вражена наповал, – відома ведуча про відпочинок на Світязі
Сьогодні, 14:38
Ведуча Нового каналу Олена-Христина Лебідь поділилась враженнями від відпочинку на озері Світязь.
Допис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
«Так, вгадали - це озеро Світязь! І я вражена наповал: махнути туди навіть на пару днів-просто суцільний кайф!
1) дорога – Варшавська траса ідеальна! Швидко, рівно, комфортно
2) житлo - на будь-який смак: від дерев'яних пахучих приємною деревиною будиночків, до апартаментів з терасами (кому як зручно)
3) ОЗЕРО!!! Неймовірної краси і чистоти!!! Вранці – просто кришталеве !! Вдень – тепле, ідеальне для малечі! Пісочок – найтонший, як ванільна пудра, м'який, ніжний
4) Сервіс - будь-яка забаганка: катамарани, міні-яхти, човники, байдарки, для дітей-парк атракціонів (так, сфоткали лебедів - таки моя зграя), масажі, шезлонги (на день – 40 грн), парасольки)) На пляжах ЧИСТО !!! Окреме спасибі за плакат – Козак поганого не порадить!
5) Особливі розваги – дайвінг. Непростий. З ефектним затонулих літаком, кораблем і пам'ятником (інсталяція, але видовищна! Підводне фото надають, і воно класне!
6) Гарячі чани з травами і маслами – знайшли один офігенний з дуже розумним хлопцем-консультантом)) В готелі «Nester-House» (просто на набережній). Ефект бомбічеський! І шкіра оксамитова, і м'язи розслабилися
7) Їжа - практично скрізь дуже смачно !! От не скупилися там ні на порціях, ні на поживності Особливо вразили вареники з чорницею і бограч в «чорничне кафе» (прям на лінії пляжу)
8) Естетика: шалено-зручні дерев'яні доріжки на пляжі!! З боків газонна свіжа травичка, і ти чалапаєш не по розпеченому піску до кафе, а по приємних теплих дошках. Плюс – маса осінь стильних по-європейськи модних кафешок з пуфами, еко-меблями, і альтанками
9) Туристи: так, багато! Але якось дуже цивілізовано уживаються. На пляжах не натовп один у одного на головах, взагалі немає хаосу, властивого, наприклад, пляжам Одеси. Багато іноземців, до речі. Сиділи в кафе поруч-досить Хрумало пахучий багач і щось зі шкварками.
Загалом, відпочинок видався на всі 100!
Ти наша українська гордість! Та що там – ти наш крааааасунчик!», – написала телеведуча.
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Допис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
«Так, вгадали - це озеро Світязь! І я вражена наповал: махнути туди навіть на пару днів-просто суцільний кайф!
1) дорога – Варшавська траса ідеальна! Швидко, рівно, комфортно
2) житлo - на будь-який смак: від дерев'яних пахучих приємною деревиною будиночків, до апартаментів з терасами (кому як зручно)
3) ОЗЕРО!!! Неймовірної краси і чистоти!!! Вранці – просто кришталеве !! Вдень – тепле, ідеальне для малечі! Пісочок – найтонший, як ванільна пудра, м'який, ніжний
4) Сервіс - будь-яка забаганка: катамарани, міні-яхти, човники, байдарки, для дітей-парк атракціонів (так, сфоткали лебедів - таки моя зграя), масажі, шезлонги (на день – 40 грн), парасольки)) На пляжах ЧИСТО !!! Окреме спасибі за плакат – Козак поганого не порадить!
5) Особливі розваги – дайвінг. Непростий. З ефектним затонулих літаком, кораблем і пам'ятником (інсталяція, але видовищна! Підводне фото надають, і воно класне!
6) Гарячі чани з травами і маслами – знайшли один офігенний з дуже розумним хлопцем-консультантом)) В готелі «Nester-House» (просто на набережній). Ефект бомбічеський! І шкіра оксамитова, і м'язи розслабилися
7) Їжа - практично скрізь дуже смачно !! От не скупилися там ні на порціях, ні на поживності Особливо вразили вареники з чорницею і бограч в «чорничне кафе» (прям на лінії пляжу)
8) Естетика: шалено-зручні дерев'яні доріжки на пляжі!! З боків газонна свіжа травичка, і ти чалапаєш не по розпеченому піску до кафе, а по приємних теплих дошках. Плюс – маса осінь стильних по-європейськи модних кафешок з пуфами, еко-меблями, і альтанками
9) Туристи: так, багато! Але якось дуже цивілізовано уживаються. На пляжах не натовп один у одного на головах, взагалі немає хаосу, властивого, наприклад, пляжам Одеси. Багато іноземців, до речі. Сиділи в кафе поруч-досить Хрумало пахучий багач і щось зі шкварками.
Загалом, відпочинок видався на всі 100!
Ти наша українська гордість! Та що там – ти наш крааааасунчик!», – написала телеведуча.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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