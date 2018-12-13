Автентичні домоткані шедеври: як волинська майстриня виготовляє популярні килимки





У Камінь-Каширському районі є доволі чимало мисткинь, власне, хендмейду. Одна з них охоче продемонструвала журналістам



Любов Євтухівна Чикида з села Видерти розповіла, що ремесло вона почала опановувати з 15-ти років.



"Вставала з росою о 6-ій ранку, щоб насолодитися улюбленим процесом рукоділля сповна. Часто дивилася, як матір бурки плете, згодом допомагала їй ткати, пізніше сама опанувала техніку роботи з верстатом", — ділиться спогадами.



Нині жінка не має сили займатися улюбленою справою. Каже, руки вже не слухаються. Проте і на 85-му році життя пані Любов не полишає знаряддя праці, бо скільки себе пам’ятає гачок та кольорова нитка — є звичним тандемом у її побуті.



Як зауважила рукодільниця, великою перевагою в’язаних виробів над тканими є те, що їх можна розпустити при необхідності і перев’язати. Важливо, щоб гачок був добре відполірований, а ручка зручною, невиснажливою для руки. У своїй роботі рекомендує обирати натуральні тканини з бавовни уже вживаних раніше речей. Смужки нарізати рівнесенько, щоб у подальшому уникнути неприємних вузлів. Неабияку роль у процесі створення виробу, за її словами, відіграє зокрема вправність та майстерність рук.



У доробку відомої в селі мисткині сотні килимів. Чимало з них заповіла онуці на новосілля. Серед колекції виробів є й столітній рушник, який Любов Євтухівна успадкувала від матері. Його, немов оберіг, рукодільниця зберігає й донині.



Своє ремесло бабуся передала невістці Любі, котра, до речі, мешкає по-сусідству. Вона з великим бажанням опанувала мистецтво та ще й навчила власних дітей створювати автентичні шедеври. На думку рукодільниці, плетені гачком круглі килимки створюють домашній затишок в оселі. Ними можна також прикрасити стільці, м’які крісла (до речі, дехто кладе також на сидіння в автомобілі). А ткані килими та доріжки нині стелять у саунах, лазнях та ванних кімнатах. Відомі дизайнери інтер’єру уже почали використовувати його в сучасних проектах для створення яскравого акценту та як доповнення загальної композиції.



Тож, якщо і ви надумаєте прикрасити свою оселю такими виробами, майте на увазі: доглядати за ними потрібно обережно. Як радить невістка Любові Євтухівни, слід зважати під час прання на якість засобів для чистки, а також не сушити еко-килимки на прямому сонці, аби вони не втратили колір. І тоді, як ось у її свекрухи, вироби слугуватимуть до 15 років.



"Пам’ятний випадок стався з нашими килимами. Представники місцевого колективу народної творчості «Криниця» брали участь у конкурсі, що проходив у Києві. А в подарунок його ведучій Оксані Пекун артисти презентували довжелезну ткану доріжку, чим приємно порадували столичну пані", - розповідає Люба Іванівна.



Леся Мінібаєва, с.Видерта





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автентичні домоткані килимки стають популярним трендом сьогодення. Нині це не пережиток сільського гламуру, а невід’ємний атрибут нової сучасної оселі українця, впевнені дизайнери.У Камінь-Каширському районі є доволі чимало мисткинь, власне, хендмейду. Одна з них охоче продемонструвала журналістам «Полісся» свої надбання таких барвистих та неординарних килимів.з села Видерти розповіла, що ремесло вона почала опановувати з 15-ти років."Вставала з росою о 6-ій ранку, щоб насолодитися улюбленим процесом рукоділля сповна. Часто дивилася, як матір бурки плете, згодом допомагала їй ткати, пізніше сама опанувала техніку роботи з верстатом", — ділиться спогадами.Нині жінка не має сили займатися улюбленою справою. Каже, руки вже не слухаються. Проте і на 85-му році життя пані Любов не полишає знаряддя праці, бо скільки себе пам’ятає гачок та кольорова нитка — є звичним тандемом у її побуті.Як зауважила рукодільниця, великою перевагою в’язаних виробів над тканими є те, що їх можна розпустити при необхідності і перев’язати. Важливо, щоб гачок був добре відполірований, а ручка зручною, невиснажливою для руки. У своїй роботі рекомендує обирати натуральні тканини з бавовни уже вживаних раніше речей. Смужки нарізати рівнесенько, щоб у подальшому уникнути неприємних вузлів. Неабияку роль у процесі створення виробу, за її словами, відіграє зокрема вправність та майстерність рук.У доробку відомої в селі мисткині сотні килимів. Чимало з них заповіла онуці на новосілля. Серед колекції виробів є й столітній рушник, який Любов Євтухівна успадкувала від матері. Його, немов оберіг, рукодільниця зберігає й донині.Своє ремесло бабуся передала невістці Любі, котра, до речі, мешкає по-сусідству. Вона з великим бажанням опанувала мистецтво та ще й навчила власних дітей створювати автентичні шедеври. На думку рукодільниці, плетені гачком круглі килимки створюють домашній затишок в оселі. Ними можна також прикрасити стільці, м’які крісла (до речі, дехто кладе також на сидіння в автомобілі). А ткані килими та доріжки нині стелять у саунах, лазнях та ванних кімнатах. Відомі дизайнери інтер’єру уже почали використовувати його в сучасних проектах для створення яскравого акценту та як доповнення загальної композиції.Тож, якщо і ви надумаєте прикрасити свою оселю такими виробами, майте на увазі: доглядати за ними потрібно обережно. Як радить невістка Любові Євтухівни, слід зважати під час прання на якість засобів для чистки, а також не сушити еко-килимки на прямому сонці, аби вони не втратили колір. І тоді, як ось у її свекрухи, вироби слугуватимуть до 15 років."Пам’ятний випадок стався з нашими килимами. Представники місцевого колективу народної творчості «Криниця» брали участь у конкурсі, що проходив у Києві. А в подарунок його ведучій Оксані Пекун артисти презентували довжелезну ткану доріжку, чим приємно порадували столичну пані", - розповідає Люба Іванівна.

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