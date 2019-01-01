На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою
Сьогодні, 15:14
У селі Новоселівка Млинівського району 19 серпня приблизно о 21:30 травмувалася місцева жителька.
Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, 50-річний дубенчанин, який приїхав у гості до 36-річної жительки села Новоселівки, заїжджаючи заднім ходом на подвір’я наїхав на жінку, - пише ГУНП у Волинській області.
Унаслідок ДТП потерпілу доставили у реанімаційне відділення районної лікарні, де медики у неї діагностували політравму, тупу травму живота та поперекової ділянки, забій нирки, множинний перелом кісток тазу та ребер.
Слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, 50-річний дубенчанин, який приїхав у гості до 36-річної жительки села Новоселівки, заїжджаючи заднім ходом на подвір’я наїхав на жінку, - пише ГУНП у Волинській області.
Унаслідок ДТП потерпілу доставили у реанімаційне відділення районної лікарні, де медики у неї діагностували політравму, тупу травму живота та поперекової ділянки, забій нирки, множинний перелом кісток тазу та ребер.
Слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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