вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою

На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою
У селі Новоселівка Млинівського району 19 серпня приблизно о 21:30 травмувалася місцева жителька.

Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, 50-річний дубенчанин, який приїхав у гості до 36-річної жительки села Новоселівки, заїжджаючи заднім ходом на подвір’я наїхав на жінку, - пише ГУНП у Волинській області.

Унаслідок ДТП потерпілу доставили у реанімаційне відділення районної лікарні, де медики у неї діагностували політравму, тупу травму живота та поперекової ділянки, забій нирки, множинний перелом кісток тазу та ребер.

Слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, аварія, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Без документів, грошей і одягу: сім'я погорільців з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 15:33
У «PremierCity» відбудеться допремєрний показ фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»*
Сьогодні, 15:16
На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою
Сьогодні, 15:14
Автентичні домоткані шедеври: як волинська майстриня виготовляє популярні килимки
Сьогодні, 14:57
Вражена наповал, – відома ведуча про відпочинок на Світязі
Сьогодні, 14:38
Схожі новини
19-річний волинянин автівкою збив п'яного велосипедиста 19-річний волинянин автівкою збив п'яного велосипедиста
12 серпень, 16:11
Внаслідок аварії на Рівненщині двох чоловіків затисло в автомобілі. ФОТО Внаслідок аварії на Рівненщині двох чоловіків затисло в автомобілі. ФОТО
10 серпень, 23:37
На Рівненщині п'яний 15-річний хлопець автівкою на смерть збив велосипедиста На Рівненщині п'яний 15-річний хлопець автівкою на смерть збив велосипедиста
08 серпень, 16:25
На Рівненщині в аварії постраждали троє людей На Рівненщині в аварії постраждали троє людей
04 серпень, 02:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл взяв участь у відзначенні 30-ліття відродження автокефальної церкви у Львові. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
П'яний волинянин зарізав свою співмешканку
Сьогодні, 16:13
 0
На Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:59
 0
У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
Сьогодні, 15:56
 0
Ковельський ЦНАП не працюватиме два дні
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿