На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою





Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, 50-річний дубенчанин, який приїхав у гості до 36-річної жительки села Новоселівки, заїжджаючи заднім ходом на подвір’я наїхав на жінку, - пише ГУНП у Волинській області.



Унаслідок ДТП потерпілу доставили у реанімаційне відділення районної лікарні, де медики у неї діагностували політравму, тупу травму живота та поперекової ділянки, забій нирки, множинний перелом кісток тазу та ребер.



Слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новоселівка Млинівського району 19 серпня приблизно о 21:30 травмувалася місцева жителька.Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, 50-річний дубенчанин, який приїхав у гості до 36-річної жительки села Новоселівки, заїжджаючи заднім ходом на подвір’я наїхав на жінку, - пише ГУНП у Волинській області.Унаслідок ДТП потерпілу доставили у реанімаційне відділення районної лікарні, де медики у неї діагностували політравму, тупу травму живота та поперекової ділянки, забій нирки, множинний перелом кісток тазу та ребер.Слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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