Без документів, грошей і одягу: сім'я погорільців з Волині потребує допомоги





Про це пише Любешівська районна газета



Наразі він не є придатним для проживання, адже вцілили лише стіни. Дружина пенсіонерка, чоловік після інсульту є неповносправним. Наразі він перебуває на лікуванні через отримані під час пожежі травми. Жжінка проживає в хаті старенької онкохворої мами. Власними силами Веремійчики не можуть відремонтувати будинок, через пожежу втратили все, не мають ні документів, ні грошей, ні одягу.



Погорільці потребують допомоги і коштами, і одягом.



Кошти перераховувати на банківську картку - 5168757363720709. Отримувач – Ніна Іванівна Веремійчик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок 19 серпня в селі Бихів Любешівського району згорів житловий будинок сім’ї Веремійчиків Про це пише Любешівська районна газета "Нове життя" Наразі він не є придатним для проживання, адже вцілили лише стіни. Дружина пенсіонерка, чоловік після інсульту є неповносправним. Наразі він перебуває на лікуванні через отримані під час пожежі травми. Жжінка проживає в хаті старенької онкохворої мами. Власними силами Веремійчики не можуть відремонтувати будинок, через пожежу втратили все, не мають ні документів, ні грошей, ні одягу.Погорільці потребують допомоги і коштами, і одягом.

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