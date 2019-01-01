Без документів, грошей і одягу: сім'я погорільців з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 15:33
У понеділок 19 серпня в селі Бихів Любешівського району згорів житловий будинок сім’ї Веремійчиків.
Про це пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Наразі він не є придатним для проживання, адже вцілили лише стіни. Дружина пенсіонерка, чоловік після інсульту є неповносправним. Наразі він перебуває на лікуванні через отримані під час пожежі травми. Жжінка проживає в хаті старенької онкохворої мами. Власними силами Веремійчики не можуть відремонтувати будинок, через пожежу втратили все, не мають ні документів, ні грошей, ні одягу.
Погорільці потребують допомоги і коштами, і одягом.
Кошти перераховувати на банківську картку - 5168757363720709. Отримувач – Ніна Іванівна Веремійчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Наразі він не є придатним для проживання, адже вцілили лише стіни. Дружина пенсіонерка, чоловік після інсульту є неповносправним. Наразі він перебуває на лікуванні через отримані під час пожежі травми. Жжінка проживає в хаті старенької онкохворої мами. Власними силами Веремійчики не можуть відремонтувати будинок, через пожежу втратили все, не мають ні документів, ні грошей, ні одягу.
Погорільці потребують допомоги і коштами, і одягом.
Кошти перераховувати на банківську картку - 5168757363720709. Отримувач – Ніна Іванівна Веремійчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
Сьогодні, 15:56
Ковельський ЦНАП не працюватиме два дні
Сьогодні, 15:42
Без документів, грошей і одягу: сім'я погорільців з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 15:33
У «PremierCity» відбудеться допремєрний показ фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»*
Сьогодні, 15:16