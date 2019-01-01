вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Без документів, грошей і одягу: сім'я погорільців з Волині потребує допомоги

Без документів, грошей і одягу: сім'я погорільців з Волині потребує допомоги
У понеділок 19 серпня в селі Бихів Любешівського району згорів житловий будинок сім’ї Веремійчиків.

Про це пише Любешівська районна газета "Нове життя".

Наразі він не є придатним для проживання, адже вцілили лише стіни. Дружина пенсіонерка, чоловік після інсульту є неповносправним. Наразі він перебуває на лікуванні через отримані під час пожежі травми. Жжінка проживає в хаті старенької онкохворої мами. Власними силами Веремійчики не можуть відремонтувати будинок, через пожежу втратили все, не мають ні документів, ні грошей, ні одягу.

Погорільці потребують допомоги і коштами, і одягом.

Кошти перераховувати на банківську картку - 5168757363720709. Отримувач – Ніна Іванівна Веремійчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погорільці, допомога, Волинь, Бихів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
Сьогодні, 15:56
Ковельський ЦНАП не працюватиме два дні
Сьогодні, 15:42
Без документів, грошей і одягу: сім'я погорільців з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 15:33
У «PremierCity» відбудеться допремєрний показ фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»*
Сьогодні, 15:16
На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
Просять допомогти волинським пенсіонерам, в яких згорів будинок Просять допомогти волинським пенсіонерам, в яких згорів будинок
17 серпень, 05:27
Почали відмовляти нирки: волинські медики допомогли чоловіку, який пролежав нерухомо декілька днів Почали відмовляти нирки: волинські медики допомогли чоловіку, який пролежав нерухомо декілька днів
16 серпень, 08:53
Молодому хлопцеві з Волині, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога Молодому хлопцеві з Волині, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога
27 липень, 18:18
За добу новонародженій дівчинці з Волині зібрали 20 тисяч на лікування За добу новонародженій дівчинці з Волині зібрали 20 тисяч на лікування
18 липень, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл взяв участь у відзначенні 30-ліття відродження автокефальної церкви у Львові. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
П'яний волинянин зарізав свою співмешканку
Сьогодні, 16:13
 0
На Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:59
 0
У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
Сьогодні, 15:56
 0
Ковельський ЦНАП не працюватиме два дні
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿