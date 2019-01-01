У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів





Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач

повноважень міського голови Григорій Пустовіт, – повідомили у пресслужбі ЛМР.



Зазначюать, що рух обмежать через зйомки музичного відеокліпу,

присвяченого Дню міста Луцька.



У зв’язку із цим, з 07:00 до 21:00 забезпечать тимчасове обмеження руху транспорту на площі перед Луцьким замком, вулицях Плитниця та Кафедральній на відрізку від перехрестя з вул. Братковського до Волинського коледжу Національного університету харчових технологій (вул. Кафедральна, 6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 серпня тимчасово обмежать рух автотранспорту на Замковій площіВідповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувачповноважень міського голови, – повідомили у пресслужбі ЛМР.Зазначюать, що рух обмежать через зйомки музичного відеокліпу,присвяченого Дню міста Луцька.У зв’язку із цим, з 07:00 до 21:00 забезпечать тимчасове обмеження руху транспорту на площі перед Луцьким замком, вулицях Плитниця та Кафедральній на відрізку від перехрестя з вул. Братковського до Волинського коледжу Національного університету харчових технологій (вул. Кафедральна, 6).

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