У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
Сьогодні, 15:56
21 серпня тимчасово обмежать рух автотранспорту на Замковій площі
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач
повноважень міського голови Григорій Пустовіт, – повідомили у пресслужбі ЛМР.
Зазначюать, що рух обмежать через зйомки музичного відеокліпу,
присвяченого Дню міста Луцька.
У зв’язку із цим, з 07:00 до 21:00 забезпечать тимчасове обмеження руху транспорту на площі перед Луцьким замком, вулицях Плитниця та Кафедральній на відрізку від перехрестя з вул. Братковського до Волинського коледжу Національного університету харчових технологій (вул. Кафедральна, 6).
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач
повноважень міського голови Григорій Пустовіт, – повідомили у пресслужбі ЛМР.
Зазначюать, що рух обмежать через зйомки музичного відеокліпу,
присвяченого Дню міста Луцька.
У зв’язку із цим, з 07:00 до 21:00 забезпечать тимчасове обмеження руху транспорту на площі перед Луцьким замком, вулицях Плитниця та Кафедральній на відрізку від перехрестя з вул. Братковського до Волинського коледжу Національного університету харчових технологій (вул. Кафедральна, 6).
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