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У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів

У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
21 серпня тимчасово обмежать рух автотранспорту на Замковій площі

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач
повноважень міського голови Григорій Пустовіт, – повідомили у пресслужбі ЛМР.

Зазначюать, що рух обмежать через зйомки музичного відеокліпу,
присвяченого Дню міста Луцька.

У зв’язку із цим, з 07:00 до 21:00 забезпечать тимчасове обмеження руху транспорту на площі перед Луцьким замком, вулицях Плитниця та Кафедральній на відрізку від перехрестя з вул. Братковського до Волинського коледжу Національного університету харчових технологій (вул. Кафедральна, 6).

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Теги: перекриття, Луцьк, рух
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