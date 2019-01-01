Як школярі будуть відпочивати у новому навчальному році: календар канікул
Сьогодні, 19:17
Міністерство освіти України склало рекомендаційний план щодо дат шкільних канікул на навчальний рік 2019-2020.
Відомство точно встановлює кількість вихідних в учнів. Їх не може бути більш як 30 днів, не враховуючи літні канікули, - пише Корреспондент.
Що стосується дат канікул, то кожна школа має право встановлювати свої тимчасові рамки на шкільний відпочинок. За рекомендаціями Міносвіти, в 2019-2020 роках канікули триватимуть:
Осінні канікули: 28 жовтня - 3 листопада включно.
Зимові канікули: 23 грудня - 7 січня включно.
Весняні канікули: 23 березня - 29 березня включно.
Крім того, в новому навчальному році у школярів буде п'ять додаткових вихідних. Це дати державних свят:
14 жовтня (понеділок) - День захисника України;
9 березня (понеділок) - на честь Міжнародного жіночого дня;
20 квітня (понеділок) - Великдень;
1 травня (п'ятниця) - День праці;
11 травня (понеділок) - вихідний на честь Дня Перемоги.
Як раніше повідомляли в 2019 році 1 вересня припадає на неділю. У більшості шкіл День знань вирішили провести у вихідний день, щоб у понеділок, 2 вересня, розпочати навчальний процес. Водночас школи самі можуть вибирати формат і дату як Дня знань, так і Останнього дзвоника.
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Відомство точно встановлює кількість вихідних в учнів. Їх не може бути більш як 30 днів, не враховуючи літні канікули, - пише Корреспондент.
Що стосується дат канікул, то кожна школа має право встановлювати свої тимчасові рамки на шкільний відпочинок. За рекомендаціями Міносвіти, в 2019-2020 роках канікули триватимуть:
Осінні канікули: 28 жовтня - 3 листопада включно.
Зимові канікули: 23 грудня - 7 січня включно.
Весняні канікули: 23 березня - 29 березня включно.
Крім того, в новому навчальному році у школярів буде п'ять додаткових вихідних. Це дати державних свят:
14 жовтня (понеділок) - День захисника України;
9 березня (понеділок) - на честь Міжнародного жіночого дня;
20 квітня (понеділок) - Великдень;
1 травня (п'ятниця) - День праці;
11 травня (понеділок) - вихідний на честь Дня Перемоги.
Як раніше повідомляли в 2019 році 1 вересня припадає на неділю. У більшості шкіл День знань вирішили провести у вихідний день, щоб у понеділок, 2 вересня, розпочати навчальний процес. Водночас школи самі можуть вибирати формат і дату як Дня знань, так і Останнього дзвоника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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