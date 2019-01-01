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П'яний волинянин зарізав свою співмешканку

П'яний волинянин зарізав свою співмешканку
У райцентрі Камінь-Каширський чоловік вбив жінку.

Поліцейські з’ясували, що учора, 19 серпня, близько 22:00 години співмешканець потерпілої, 31-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки вдарив жінку ножем, внаслідок чого вона померла, - пише ГУНП у Волинській області.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголосили про підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального Кодексу України, йдеться про умисне вбивство.

Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове слідство у справі триває.


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Теги: вбивство, волинянин, жінка
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