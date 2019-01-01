Владика Михаїл взяв участь у відзначенні 30-ліття відродження автокефальної церкви у Львові. ФОТО

Михаїл на запрошення митрополита Львівського Макарія побував на урочистостях з нагоди 30-річчя ІІІ відродження Української автокефальної православної церкви.



Богослужіння та заходи очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, - повідомляє



Зокрема, 17 серпня владика Михаїл долучився до урочистої академії в Національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької, вшанував пам’ять борців за незалежність України на Алеї почесних поховань Личаківського кладовища, помолився за упокоєння Патріарха Димитрія (Ярему) на його могилі біля храму Апостолів Петра і Павла. Увечері в цій же церкві відправили всенічну.



Так, у неділю, 18 серпня, волинський архієрей співслужив божественну літургію в храмі Рівноапостольних Володимира та Ольги, що у Винниках. У ній взяли участь 32 архієреї, понад 250 священників та багато мирян з усієї України. Службу супроводжував спів 3-х церковних хорів.



За повідомленням матінки Лариси Савчук, керівника паломницького центру Волинської єпархії «Україна», до богомілля долучилась і група прочан із Луцька.





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