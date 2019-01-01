У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У Старій Вижівці відсвяткували 150-ту річниці побудови храму.
Фото опублікувала Віра Павлович в групі Стара Вижівка forever у Facebook, пише Район. Стара Вижівка.
«Свято-Преображенському храмові у Старій Вижівці виповнилось 150 років. На святкове богослужіння завітав Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир», – йдеться у дописі.
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Фото опублікувала Віра Павлович в групі Стара Вижівка forever у Facebook, пише Район. Стара Вижівка.
«Свято-Преображенському храмові у Старій Вижівці виповнилось 150 років. На святкове богослужіння завітав Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир», – йдеться у дописі.
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