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У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО

У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У Старій Вижівці відсвяткували 150-ту річниці побудови храму.

Фото опублікувала Віра Павлович в групі Стара Вижівка forever у Facebook, пише Район. Стара Вижівка.

«Свято-Преображенському храмові у Старій Вижівці виповнилось 150 років. На святкове богослужіння завітав Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир», – йдеться у дописі.

У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО



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Теги: відзначення ювілею, Волинь, 150-річчя храму
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