У селі на Волині відзначили 150-річчя храму. ФОТО





Фото опублікувала Віра Павлович в групі Стара Вижівка forever у Facebook, пише



«Свято-Преображенському храмові у Старій Вижівці виповнилось 150 років. На святкове богослужіння завітав Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир», – йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старій Вижівці відсвяткували 150-ту річниці побудови храму.Фото опублікувалав групі Стара Вижівка forever у Facebook, пише Район. Стара Вижівка. «Свято-Преображенському храмові у Старій Вижівці виповнилось 150 років. На святкове богослужіння завітав Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський», – йдеться у дописі.

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