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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні
Погода у вересені в Україні буде теплою і з помірними опадами.

Перший тиждень вересня 2019 року обіцяє бути дуже комфортним, - повідомляє УНІАН з посиланням на "Метеопрог".

Відтак, на початку осені погода буде гарною для прогулянок на свіжому повітрі. Максимальна температура повітря впродовж дня буде в межах +20 +23°, а мінімальна: +12+16°. Значних опадів не очікують.

Другий тиждень вересня не принесе суттєвих метеорологічних змін і буде схожим на перший, але дощі посиляться.

Третій тиждень вересня 2019 року принесе в Україну незначне похолодання. Максимальна температура опуститься до 15-19 градусів. Мінімальна температура становитиме +8+11°.

Четвертий тиждень вересня принесе похолодання. Вдень температура буде досягати максимум +15...+17°, мінімум +8...+10°. Інтенсивних дощів не очікують.

Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України буде спекотно і майже без опадів.

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Теги: вересень, погода
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