Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні





Перший тиждень вересня 2019 року обіцяє бути дуже комфортним, - повідомляє



Відтак, на початку осені погода буде гарною для прогулянок на свіжому повітрі. Максимальна температура повітря впродовж дня буде в межах +20 +23°, а мінімальна: +12+16°. Значних опадів не очікують.



Другий тиждень вересня не принесе суттєвих метеорологічних змін і буде схожим на перший, але дощі посиляться.



Третій тиждень вересня 2019 року принесе в Україну незначне похолодання. Максимальна температура опуститься до 15-19 градусів. Мінімальна температура становитиме +8+11°.



Четвертий тиждень вересня принесе похолодання. Вдень температура буде досягати максимум +15...+17°, мінімум +8...+10°. Інтенсивних дощів не очікують.



Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України буде спекотно і майже без опадів.

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