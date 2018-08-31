Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні
Сьогодні, 16:44
Погода у вересені в Україні буде теплою і з помірними опадами.
Перший тиждень вересня 2019 року обіцяє бути дуже комфортним, - повідомляє УНІАН з посиланням на "Метеопрог".
Відтак, на початку осені погода буде гарною для прогулянок на свіжому повітрі. Максимальна температура повітря впродовж дня буде в межах +20 +23°, а мінімальна: +12+16°. Значних опадів не очікують.
Другий тиждень вересня не принесе суттєвих метеорологічних змін і буде схожим на перший, але дощі посиляться.
Третій тиждень вересня 2019 року принесе в Україну незначне похолодання. Максимальна температура опуститься до 15-19 градусів. Мінімальна температура становитиме +8+11°.
Четвертий тиждень вересня принесе похолодання. Вдень температура буде досягати максимум +15...+17°, мінімум +8...+10°. Інтенсивних дощів не очікують.
Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України буде спекотно і майже без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перший тиждень вересня 2019 року обіцяє бути дуже комфортним, - повідомляє УНІАН з посиланням на "Метеопрог".
Відтак, на початку осені погода буде гарною для прогулянок на свіжому повітрі. Максимальна температура повітря впродовж дня буде в межах +20 +23°, а мінімальна: +12+16°. Значних опадів не очікують.
Другий тиждень вересня не принесе суттєвих метеорологічних змін і буде схожим на перший, але дощі посиляться.
Третій тиждень вересня 2019 року принесе в Україну незначне похолодання. Максимальна температура опуститься до 15-19 градусів. Мінімальна температура становитиме +8+11°.
Четвертий тиждень вересня принесе похолодання. Вдень температура буде досягати максимум +15...+17°, мінімум +8...+10°. Інтенсивних дощів не очікують.
Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України буде спекотно і майже без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку понад 80% тепломереж – зношені
Сьогодні, 17:00
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні
Сьогодні, 16:44
Владика Михаїл взяв участь у відзначенні 30-ліття відродження автокефальної церкви у Львові. ФОТО
Сьогодні, 16:30
П'яний волинянин зарізав свою співмешканку
Сьогодні, 16:13