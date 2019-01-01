Як у селі на Волині відгуляли фестиваль «Спасова борода»
Сьогодні, 18:05
У селі Кроватка Копачівської ОТГ організували етнофестиваль «Спасова борода». Свято відбулося на березі ставка 19 серпня.
Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, - пише Район.Рожище.
Гостей чекали виступи фольклорних колективів громади, смачне частування, дитячі розваги, святкова дискотека просто неба.
Радник із комунікацій центру Олена Кузьмич зауважила, що у кожної громади має бути своя «родзинка» і якщо її ще немає, то її варто придумати. Наприклад, у Вишнівській об'єднаній територіальній громаді провели вишневий фестиваль, у Городищенській громаді – фестиваль млинців. Етнофестиваль на Спаса може цілком стати «фішкою» Копачівської громади.
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Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, - пише Район.Рожище.
Гостей чекали виступи фольклорних колективів громади, смачне частування, дитячі розваги, святкова дискотека просто неба.
Радник із комунікацій центру Олена Кузьмич зауважила, що у кожної громади має бути своя «родзинка» і якщо її ще немає, то її варто придумати. Наприклад, у Вишнівській об'єднаній територіальній громаді провели вишневий фестиваль, у Городищенській громаді – фестиваль млинців. Етнофестиваль на Спаса може цілком стати «фішкою» Копачівської громади.
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