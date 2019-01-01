На Волині злісні неплатники аліментів прибиратимуть вулиці





Про це повідомив сьогодні, 20 серпня, на спільному засіданні двох постійних комісій селищної ради Володимир Сергійчук, секретар Любешівської селищної ради, пише Любешівська газета



Такі нововведення обумовлені змінами в законодавстві, де контроль за згаданими порушниками покладений на органи місцевого самоврядування. Тому, відповідно, будуть затверджені Порядок організації відбування порушниками таких робіт та Порядок використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті.



Зазначають, контролюватимуть виконання суспільно корисних робіт злісними неплатниками аліментів керівники органів місцевого самоврядування. Зокрема, порушники виконуватимуть роботи з благоустрою, озеленення територій населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг за місцем проживання.



Головна мета цієї програма є вирішенням завдання державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівська селищна рада затвердить Програму організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді виконання суспільно-корисних робіт, на території селищної ради на 2019-2020 роки.Про це повідомив сьогодні, 20 серпня, на спільному засіданні двох постійних комісій селищної ради, секретар Любешівської селищної ради, пише Любешівська газета "Нове життя". Такі нововведення обумовлені змінами в законодавстві, де контроль за згаданими порушниками покладений на органи місцевого самоврядування. Тому, відповідно, будуть затверджені Порядок організації відбування порушниками таких робіт та Порядок використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті.Зазначають, контролюватимуть виконання суспільно корисних робіт злісними неплатниками аліментів керівники органів місцевого самоврядування. Зокрема, порушники виконуватимуть роботи з благоустрою, озеленення територій населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг за місцем проживання.Головна мета цієї програма є вирішенням завдання державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

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