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41-річний волинянин ледь не потонув у морі на Запоріжжі

41-річний волинянин ледь не потонув у морі на Запоріжжі
Вчора, 19 серпня, о 08:50 на пляжі поблизу бази відпочинку «Орбіта» у Приморську врятували волинянина, який почав тонути.

Так, на відстані 850 метрів від берега рятувальники помітили знесиленого чоловіка, який не міг продовжувати плисти, повідомляє ДСНС у Запорізькій області.

Діставшись відпочивальника на моторному човні, фахівці ДСНС допомогли йому вибратись на сушу. Врятований 41-річний мешканець Волинської області від надання медичної допомоги відмовився.

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Теги: волинянин, відпочинок, море
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