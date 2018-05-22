41-річний волинянин ледь не потонув у морі на Запоріжжі





Так, на відстані 850 метрів від берега рятувальники помітили знесиленого чоловіка, який не міг продовжувати плисти, повідомляє



Діставшись відпочивальника на моторному човні, фахівці ДСНС допомогли йому вибратись на сушу. Врятований 41-річний мешканець Волинської області від надання медичної допомоги відмовився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 19 серпня, о 08:50 на пляжі поблизу бази відпочинку «Орбіта» у Приморську врятували волинянина, який почав тонути.Так, на відстані 850 метрів від берега рятувальники помітили знесиленого чоловіка, який не міг продовжувати плисти, повідомляє ДСНС у Запорізькій області. Діставшись відпочивальника на моторному човні, фахівці ДСНС допомогли йому вибратись на сушу. Врятований 41-річний мешканець Волинської області від надання медичної допомоги відмовився.

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