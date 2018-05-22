41-річний волинянин ледь не потонув у морі на Запоріжжі
Сьогодні, 17:36
Вчора, 19 серпня, о 08:50 на пляжі поблизу бази відпочинку «Орбіта» у Приморську врятували волинянина, який почав тонути.
Так, на відстані 850 метрів від берега рятувальники помітили знесиленого чоловіка, який не міг продовжувати плисти, повідомляє ДСНС у Запорізькій області.
Діставшись відпочивальника на моторному човні, фахівці ДСНС допомогли йому вибратись на сушу. Врятований 41-річний мешканець Волинської області від надання медичної допомоги відмовився.
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Так, на відстані 850 метрів від берега рятувальники помітили знесиленого чоловіка, який не міг продовжувати плисти, повідомляє ДСНС у Запорізькій області.
Діставшись відпочивальника на моторному човні, фахівці ДСНС допомогли йому вибратись на сушу. Врятований 41-річний мешканець Волинської області від надання медичної допомоги відмовився.
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