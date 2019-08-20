У Нововолинську поблизу центрального ринку будують парковку





Про це сьогодні 20 серпня заявив міський голова Віктор Сапожніков, - інформує



Як виявилося, прокладуть асфальт лиш на частині великої території, все інше планують засипати матеріалом. Нині роботи у розпалі, їх виконує ТЗОВ “Луцька ДПМК”.



«На жаль, частина території не буде заасфальтованою, а тільки засипана висівом, тому що там приватизована земля. Найперший власник обіцяв збудувати маркет, проте його обіцянки вже давно забуті. У свій час АТБ пропонувало за ту частину землі 70 тисяч, проте як виявилося – цього мало», – розповів міський голова.



На землі нічого не збудували, територію не облагородили, а водії дорогою на ринок лише розносили багнюку. Тепер, на місці величезної купи бруду буде новенький асфальт.



«Буде стоянка, бордюри, асфальт, тільки в одному місці плануємо засипати висівом чи матеріалом, але тепер водії не розвозитимуть глину по всій дорозі», – зауважив Віктор Сапожніков.



Передбачають, що новенька автостоянка на бульварі Шевченка, 37 істотно розвантажить рух, а прилеглі вулиці у дні роботи ринку звільняться від великого скупчення машин.



Саме навколо цієї парковки навесні під час початку робіт (розчищення території) розгорнувся скандал. Тоді місцеві мешканці вийшли на мітинг проти ремонту та писали звернення міському голові з проханням припинити благоустрій. Проте, за круглим столом у міськраді всі сторони конфлікту дійшли згоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 10-го вересня запрацює парковка поблизу центрального ринку у Нововолинську.Про це сьогодні 20 серпня заявив міський голова Віктор Сапожніков, - інформує Нововолинськ.com.ua. Як виявилося, прокладуть асфальт лиш на частині великої території, все інше планують засипати матеріалом. Нині роботи у розпалі, їх виконує ТЗОВ “Луцька ДПМК”.«На жаль, частина території не буде заасфальтованою, а тільки засипана висівом, тому що там приватизована земля. Найперший власник обіцяв збудувати маркет, проте його обіцянки вже давно забуті. У свій час АТБ пропонувало за ту частину землі 70 тисяч, проте як виявилося – цього мало», – розповів міський голова.На землі нічого не збудували, територію не облагородили, а водії дорогою на ринок лише розносили багнюку. Тепер, на місці величезної купи бруду буде новенький асфальт.«Буде стоянка, бордюри, асфальт, тільки в одному місці плануємо засипати висівом чи матеріалом, але тепер водії не розвозитимуть глину по всій дорозі», – зауважив Віктор Сапожніков.Передбачають, що новенька автостоянка на бульварі Шевченка, 37 істотно розвантажить рух, а прилеглі вулиці у дні роботи ринку звільняться від великого скупчення машин.Саме навколо цієї парковки навесні під час початку робіт (розчищення території) розгорнувся скандал. Тоді місцеві мешканці вийшли на мітинг проти ремонту та писали звернення міському голові з проханням припинити благоустрій. Проте, за круглим столом у міськраді всі сторони конфлікту дійшли згоди.

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