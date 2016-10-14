Скандал у спортивній школі: у Луцькраді розповіли, коли поновлять тренера з плавання

Володимира Самчука, у вівторок, 20 серпня, організували прес-конференцію, в якій взяли участь представники влади та керівництво спортивної школи.



Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик запевнив, що влада розгляне петицію про поновлення на посаді тренера Володимира Самчука відповідно до законодавства, пише



«Сьогодні переглядав текст петиції, там є неправдива інформація. Проте запевняю, що жодних відтермінувань з відповіддю та незаконних рішень не буде», – сказав посадовець.



Разом із тим він зазначив, що, якщо Володимир Самчук спробує поновитися через суд, а суд визнає, що звільнення було незаконним, то відповідне рішення буде виконано.



«Якщо суд зобов'яже поновити Самчука, то, звичайно, ми виконаємо це рішення. Проте зараз законних підстав для цього нема».



Чиновник додав, що поновити тренера може керівництво СДЮШОР.



«Це їхня компетенція, мої вказівки та рекомендації можна розглядати як втручання у діяльність басейну».



Своєю чергою директор спортивної школи з плавання Олександр Сологуб зазначив, що у вівторок, 20 серпня, відбувалося засідання Волинського відділення Національного олімпійського комітету, під час якого керівника та тренера схиляли до діалогу.



«Там прийняли таке рішення, що потрібно сісти за стіл переговорів та не доводити до судів. У зв'язку з тим, що в нас мало спеціалістів, потрібно спробувати його залишити, але він повинен змінитися», – сказав Сологуб, зазначивши, що офіційне рішення НОК оприлюднить пізніше.



«З 19 серпня я вийшов із відпустки, щодня на роботі. Нехай тренер приходить, будемо говорити», – резюмував Сологуб.



Нагадаємо, у Луцьку за підготовку рекордсменів,



15 серпня з'явилася петиція, в якій владу просять поновити тренера на посаді у СДЮШОР. А натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за добу ініціатива зібрала необхідну кількість підписів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після того, як на всю Україну розгорівся скандал щодо звільнення з місцевої СДЮШОР з плавання тренера, у вівторок, 20 серпня, організували прес-конференцію, в якій взяли участь представники влади та керівництво спортивної школи.Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської радизапевнив, що влада розглянепро поновлення на посаді тренера Володимира Самчука відповідно до законодавства, пише ІА Конкурент. «Сьогодні переглядав текст петиції, там є неправдива інформація. Проте запевняю, що жодних відтермінувань з відповіддю та незаконних рішень не буде», – сказав посадовець.Разом із тим він зазначив, що, якщо Володимир Самчук спробує поновитися через суд, а суд визнає, що звільнення було незаконним, то відповідне рішення буде виконано.«Якщо суд зобов'яже поновити Самчука, то, звичайно, ми виконаємо це рішення. Проте зараз законних підстав для цього нема».Чиновник додав, що поновити тренера може керівництво СДЮШОР.«Це їхня компетенція, мої вказівки та рекомендації можна розглядати як втручання у діяльність басейну».Своєю чергою директор спортивної школи з плаваннязазначив, що у вівторок, 20 серпня, відбувалося засідання Волинського відділення Національного олімпійського комітету, під час якого керівника та тренера схиляли до діалогу.«Там прийняли таке рішення, що потрібно сісти за стіл переговорів та не доводити до судів. У зв'язку з тим, що в нас мало спеціалістів, потрібно спробувати його залишити, але він повинен змінитися», – сказав Сологуб, зазначивши, що офіційне рішення НОК оприлюднить пізніше.«З 19 серпня я вийшов із відпустки, щодня на роботі. Нехай тренер приходить, будемо говорити», – резюмував Сологуб.Нагадаємо, у Луцьку за підготовку рекордсменів, волинському тренерові Володимиру Самчуку "віддячили" звільненням за прогули, бо він готував спортсменів у приватному спортклубі, а не в школі. Своєю чергою директор СДЮШОР Олександр Сологуб стверджує, що фахівця справедливо звільнили за порушення трудової дисципліни.15 серпня з'явилася петиція, в якій владу просятьна посаді у СДЮШОР. А натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за добу ініціатива зібрала необхідну кількість підписів.

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