Волинське приватне підприємство незаконно вирубувало ліс. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Працівники Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області спільно з державною лісовою охороною ДП «Звірівське ЛМГ» вилучили деревину дуба на одній із приватних пилорам у селі Дерно Ківерцівського району.
Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Так, на вказану деревину, виявлену правоохоронцями в результаті оперативних дій, власник пилорами не надав жодних документів, які підтвердили законність.
Походження лісоматеріалів встановлюють працівники Ківерцівського відділу поліції.
Повідомляють, питання самовільних рубок деревини цінної породи на території Ківерцівського районуну є досить проблемним.
У зв’язку з цим територія перебуває під постійним патрулюванням державної лісової охорони та працівників поліції.
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Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Так, на вказану деревину, виявлену правоохоронцями в результаті оперативних дій, власник пилорами не надав жодних документів, які підтвердили законність.
Походження лісоматеріалів встановлюють працівники Ківерцівського відділу поліції.
Повідомляють, питання самовільних рубок деревини цінної породи на території Ківерцівського районуну є досить проблемним.
У зв’язку з цим територія перебуває під постійним патрулюванням державної лісової охорони та працівників поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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