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Волинське приватне підприємство незаконно вирубувало ліс. ФОТО

Волинське приватне підприємство незаконно вирубувало ліс. ФОТО
Працівники Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області спільно з державною лісовою охороною ДП «Звірівське ЛМГ» вилучили деревину дуба на одній із приватних пилорам у селі Дерно Ківерцівського району.

Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Так, на вказану деревину, виявлену правоохоронцями в результаті оперативних дій, власник пилорами не надав жодних документів, які підтвердили законність.

Походження лісоматеріалів встановлюють працівники Ківерцівського відділу поліції.

Повідомляють, питання самовільних рубок деревини цінної породи на території Ківерцівського районуну є досить проблемним.

У зв’язку з цим територія перебуває під постійним патрулюванням державної лісової охорони та працівників поліції.

Волинське приватне підприємство незаконно вирубувало ліс. ФОТО
Волинське приватне підприємство незаконно вирубувало ліс. ФОТО
Волинське приватне підприємство незаконно вирубувало ліс. ФОТО



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Теги: лісівники, вирубка лісу, приватне підприємство
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