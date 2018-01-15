Волинське приватне підприємство незаконно вирубувало ліс. ФОТО





Про це інформує



Так, на вказану деревину, виявлену правоохоронцями в результаті оперативних дій, власник пилорами не надав жодних документів, які підтвердили законність.



Походження лісоматеріалів встановлюють працівники Ківерцівського відділу поліції.



Повідомляють, питання самовільних рубок деревини цінної породи на території Ківерцівського районуну є досить проблемним.



У зв’язку з цим територія перебуває під постійним патрулюванням державної лісової охорони та працівників поліції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області спільно з державною лісовою охороною ДП «Звірівське ЛМГ» вилучили деревину дуба на одній із приватних пилорам у селі Дерно Ківерцівського району.Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ Так, на вказану деревину, виявлену правоохоронцями в результаті оперативних дій, власник пилорами не надав жодних документів, які підтвердили законність.Походження лісоматеріалів встановлюють працівники Ківерцівського відділу поліції.Повідомляють, питання самовільних рубок деревини цінної породи на території Ківерцівського районуну є досить проблемним.У зв’язку з цим територія перебуває під постійним патрулюванням державної лісової охорони та працівників поліції.

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