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У Ковелі хочуть збудувати 10-поверхівку

У Ковелі хочуть збудувати 10-поверхівку
З метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, проводиться обговорення та розгляд містобудівної документації «Детальний план території розміщення багатоквартирного житлового будинку по провулку 40 років Перемоги в місті Ковелі Волинської області».

Про це повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться у південно-західній частині міста Ковеля, її орієнтовна площа становить 0,8148 га. На цій території пропонується розмістити 4-секційний багатоквартирний житловий будинок висотою 10 поверхів.

У будинку передбачається влаштувати 190 квартир на 470 мешканців. У даному кварталі знаходиться три автостоянки, на яких можливо забезпечити розміщення автомобілів мешканців житлового будинку у кількості 160 шт. Площа забудови складатиме 1583,6 кв.м, площа мощення – 3572,8 кв.м, площа озеленення – 2991,6 кв.м.

У Ковелі хочуть збудувати 10-поверхівку

З детальним планом території можна ознайомитись на офіційному сайті Ковельської міської ради.

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Теги: Ковель, будівництво, багатоповерхівка
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