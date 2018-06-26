Повідомили, коли у Нововолинську відкриють нові тенісні корти





Вже цими вихідними, 23-25 серпня на нових майданчиках для гри пройде турнір з тенісу серед аматорів - повідомляє



Перед відкриттям кортів йдуть останні приготування.



Нагадаємо, на реалізацію проєкту було виділено 1 мільйон 453 тисяч гривень з міського бюджету. Підрядником виступив Володимир Рудюк, перший віцепрезидент Федерації легкої атлетики України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 23-го серпня, біля міського стадіону в парку Нововолинська презентують два нові тенісні корти Вже цими вихідними, 23-25 серпня на нових майданчиках для гри пройде турнір з тенісу серед аматорів - повідомляє БУГ Перед відкриттям кортів йдуть останні приготування.Нагадаємо, на реалізацію проєкту було виділено 1 мільйон 453 тисяч гривень з міського бюджету. Підрядником виступив Володимир Рудюк, перший віцепрезидент Федерації легкої атлетики України.

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