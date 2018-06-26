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Повідомили, коли у Нововолинську відкриють нові тенісні корти

Повідомили, коли у Нововолинську відкриють нові тенісні корти
У п'ятницю, 23-го серпня, біля міського стадіону в парку Нововолинська презентують два нові тенісні корти.

Вже цими вихідними, 23-25 серпня на нових майданчиках для гри пройде турнір з тенісу серед аматорів - повідомляє БУГ.

Перед відкриттям кортів йдуть останні приготування.

Нагадаємо, на реалізацію проєкту було виділено 1 мільйон 453 тисяч гривень з міського бюджету. Підрядником виступив Володимир Рудюк, перший віцепрезидент Федерації легкої атлетики України.

Повідомили, коли у Нововолинську відкриють нові тенісні корти

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Теги: теніс, Нововолинськ, стадіон
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