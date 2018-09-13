5 тисяч гривень за п'яне водіння: у Луцьку водій хотів відкупитися від поліції





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області - інформує



Під час суду встановили, що у ході здійснення патрулювання міста 13 червня працівники поліції, рахуючись по вулиці Теремнівській у Луцьку, помітили автомобіль «Chrysler Daimler».



Так, з метою перевірки транспортного засобу, водій якого здійснив порушення правил дорожнього руху, вони зупинили автомобіль. Зазначимо, що водій здійснив поворот на вулицю Січову в зону дії знаку «В`їзд заборонено», не надав поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та керував у стані алкогольного сп`яніння.



В подальшому, знаходячись на задньому пасажирському сидінні службового автомобіля, водій «Chrysler» висловив пропозицію про надання поліцейському неправомірної вигоди, аби його не притягували до адміністративної відповідальності. Зокрема, він поклав п’ять тисяч гривень на підлокітник, надавши тим самим неправомірну вигоду поліцейському



Відзначимо, що між прокурором та водієм була укладена угода про визнання винуватості.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 550 мінімумів доходів громадян, що становить 9350 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині п’яний водій на «Chrysler Daimler» хотів відкупитися від патрульних п’ятьма тисячами гривень, аби його не притягали до відповідальності за п’яне водіння.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області - інформує ІА "Волинські новини" Під час суду встановили, що у ході здійснення патрулювання міста 13 червня працівники поліції, рахуючись по вулиці Теремнівській у Луцьку, помітили автомобіль «Chrysler Daimler».Так, з метою перевірки транспортного засобу, водій якого здійснив порушення правил дорожнього руху, вони зупинили автомобіль. Зазначимо, що водій здійснив поворот на вулицю Січову в зону дії знаку «В`їзд заборонено», не надав поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та керував у стані алкогольного сп`яніння.В подальшому, знаходячись на задньому пасажирському сидінні службового автомобіля, водій «Chrysler» висловив пропозицію про надання поліцейському неправомірної вигоди, аби його не притягували до адміністративної відповідальності. Зокрема, він поклав п’ять тисяч гривень на підлокітник, надавши тим самим неправомірну вигоду поліцейськомуВідзначимо, що між прокурором та водієм була укладена угода про визнання винуватості.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 550 мінімумів доходів громадян, що становить 9350 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію