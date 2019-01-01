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На Рівненщині поліція вчетверте зупинила п'яного священника. ФОТО

На Рівненщині поліція вчетверте зупинила п'яного священника. ФОТО
Майже опівночі неподалік Рівного, поліцейські звернули увагу на те, що на старенькому позашляховику не горіли задні габаритні вогні.

Як повідомляє ВсеРівне з посилання на PitBull Рівне, зупинили "Мерседес" священника з Рокитнівщини. Знову за порушення ПДР і вчетверте він був за кермом в не надто твернзому стані.

"Знайомтесь, Це - Ігор. Ігор - священник на рокитнівщині. А ще - Ігор постійний клієнт патрульних, адвокатів та судів.

Цієї ночі Душпастира Знову зупинили ща порушення ПДР і ВЧЕТВЕРТЕ він був за кермом в не надто твернзому стані. Певно свято і причастився панотець.

За дивним збігом обставин попередні три протоколи отець Ігор «порішав»., а так би вще поповнив бюджет на 70 тисяч і був би позбавлений права керування на довго -довго.

Певно судді не хочуть забирати у батюшки право керування автомобілем, бо не гоже панотцю до пастви в рокитнівський район маршруткою їздити. Комфортніше - ж стареньким позашляховиком - мерседесом.

А те, що випивший, так то причастя і є кому простити і відпустити.... цікаво, а 4й протокол по ст.130 КУпАП теж батюшка «порішає»?", - йдеться в дописі.

На Рівненщині поліція вчетверте зупинила п'яного священника. ФОТО
На Рівненщині поліція вчетверте зупинила п'яного священника. ФОТО

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Теги: Рівненщина, священник, п'яний
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