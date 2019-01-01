На Рівненщині поліція вчетверте зупинила п'яного священника. ФОТО





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"Знайомтесь, Це - Ігор. Ігор - священник на рокитнівщині. А ще - Ігор постійний клієнт патрульних, адвокатів та судів.



Цієї ночі Душпастира Знову зупинили ща порушення ПДР і ВЧЕТВЕРТЕ він був за кермом в не надто твернзому стані. Певно свято і причастився панотець.



За дивним збігом обставин попередні три протоколи отець Ігор «порішав»., а так би вще поповнив бюджет на 70 тисяч і був би позбавлений права керування на довго -довго.



Певно судді не хочуть забирати у батюшки право керування автомобілем, бо не гоже панотцю до пастви в рокитнівський район маршруткою їздити. Комфортніше - ж стареньким позашляховиком - мерседесом.



А те, що випивший, так то причастя і є кому простити і відпустити.... цікаво, а 4й протокол по ст.130 КУпАП теж батюшка «порішає»?", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже опівночі неподалік Рівного, поліцейські звернули увагу на те, що на старенькому позашляховику не горіли задні габаритні вогні.Як повідомляє ВсеРівне з посилання на PitBull Рівне , зупинили "Мерседес" священника з Рокитнівщини. Знову за порушення ПДР і вчетверте він був за кермом в не надто твернзому стані."Знайомтесь, Це - Ігор. Ігор - священник на рокитнівщині. А ще - Ігор постійний клієнт патрульних, адвокатів та судів.Цієї ночі Душпастира Знову зупинили ща порушення ПДР і ВЧЕТВЕРТЕ він був за кермом в не надто твернзому стані. Певно свято і причастився панотець.За дивним збігом обставин попередні три протоколи отець Ігор «порішав»., а так би вще поповнив бюджет на 70 тисяч і був би позбавлений права керування на довго -довго.Певно судді не хочуть забирати у батюшки право керування автомобілем, бо не гоже панотцю до пастви в рокитнівський район маршруткою їздити. Комфортніше - ж стареньким позашляховиком - мерседесом.А те, що випивший, так то причастя і є кому простити і відпустити.... цікаво, а 4й протокол по ст.130 КУпАП теж батюшка «порішає»?", - йдеться в дописі.

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