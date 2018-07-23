Роботи з реконструкції в’їзних воріт до замку в Любешеві знову відкладаються





Тоді ж і кошти були перераховані на це - пише газета



Проте експертизи ПКД не пройшла. У Експертному звіті щодо виявлення помилок і недотримання нормативних вимог у проектній документації по робочому проєкту реставраційних робіт, котрий тижнів два тому надійшов до селищної ради від ДП «Укрдержбудекспертиза» у Волинській області зазначено 41 зауваження про помилки та недотримання вимог до міцності, надійності та довговічності об’єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення.



Виправлена проєктна документація має бути надана на повторну експертизу.



«Маємо дві вимоги: невідкладно усунути в максимально короткі терміни всі зауваження і друга – повернення коштів з проектантів за неналежно виконану роботу. Гроші заплачені, а робота не зроблена. За ПКД селищна рада ще два роки тому перерахувала 147 тис. 623 грн., за експертизу – 7 тис. 764 грн.», - поінформував Любешівський селищний голова Олег Кух.



Також він розповів: як правило, селищна рада замовляє проєктно-кошторисну документацію на будівництво чи ремонт будь-яких об’єктів інакше. Спочатку замовляє її виготовлення, тоді надсилає на експертизу, і лише після отримання висновку оплачує. Для чого попереднє керівництво селищної ради одразу оплатило ці роботи – невідомо.



До слова, в 2016 році на пропозицію активістів був відкритий рахунок. Добровільних коштів громадян у 2016 році надійшло 17 тис. 110 гривень, у 2017-му – 9 тис. 290 грн. Всі ці кошти (26 тис. 400 грн.) були направлені на виготовлення ПКД на реставрацію арки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще в 2017 році попереднє керівництво селищної ради надіслало для генерального проєктувальника – Волинського філіалу ДП «НДІпроєктреклонструкція» - документи на виготовлення проектно-кошторисної документації.Тоді ж і кошти були перераховані на це - пише газета "Нове життя" Проте експертизи ПКД не пройшла. У Експертному звіті щодо виявлення помилок і недотримання нормативних вимог у проектній документації по робочому проєкту реставраційних робіт, котрий тижнів два тому надійшов до селищної ради від ДП «Укрдержбудекспертиза» у Волинській області зазначено 41 зауваження про помилки та недотримання вимог до міцності, надійності та довговічності об’єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення.Виправлена проєктна документація має бути надана на повторну експертизу.«Маємо дві вимоги: невідкладно усунути в максимально короткі терміни всі зауваження і друга – повернення коштів з проектантів за неналежно виконану роботу. Гроші заплачені, а робота не зроблена. За ПКД селищна рада ще два роки тому перерахувала 147 тис. 623 грн., за експертизу – 7 тис. 764 грн.», - поінформував Любешівський селищний головаТакож він розповів: як правило, селищна рада замовляє проєктно-кошторисну документацію на будівництво чи ремонт будь-яких об’єктів інакше. Спочатку замовляє її виготовлення, тоді надсилає на експертизу, і лише після отримання висновку оплачує. Для чого попереднє керівництво селищної ради одразу оплатило ці роботи – невідомо.До слова, в 2016 році на пропозицію активістів був відкритий рахунок. Добровільних коштів громадян у 2016 році надійшло 17 тис. 110 гривень, у 2017-му – 9 тис. 290 грн. Всі ці кошти (26 тис. 400 грн.) були направлені на виготовлення ПКД на реставрацію арки.

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