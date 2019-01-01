У Луцьку проходить чемпіонат із різьби по дереву. ФОТО





Про це повідомляє інтернет-видання



У вівторок, 20 серпня, на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» розпочався симпозіум майстрів з різьби по дереву.



Захід присвячений першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.



Упродовж тижня з бензопилами в руках майстри вирізатимуть дерев’яні скульптури, які потім залишаться на території закладу.



Скульптори по дереву змагатимуться у швидкісній різьбі: за дві години їм потрібно створити композицію. До слова, їхні витвори можна буде придбати наприкінці заходу.



Оцінюватиме роботи професійне журі, яке визначать перші три призові місця, також на результат журі вплинуть глядацькі симпатії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Луцька завітали близько двох десятків скульпторів з різьби по дереву зі всієї України.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 У вівторок, 20 серпня, на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» розпочався симпозіум майстрів з різьби по дереву.Захід присвячений першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.Упродовж тижня з бензопилами в руках майстри вирізатимуть дерев’яні скульптури, які потім залишаться на території закладу.Скульптори по дереву змагатимуться у швидкісній різьбі: за дві години їм потрібно створити композицію. До слова, їхні витвори можна буде придбати наприкінці заходу.Оцінюватиме роботи професійне журі, яке визначать перші три призові місця, також на результат журі вплинуть глядацькі симпатії.

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