Лучанам презентували проект «Е-пенсія». ВІДЕО





Про це інформує



А це означає, що для того аби оформити пенсію потрібно буде лише раз з’явитися у сервісний центр пенсійного фонду. Як пояснили це значно зекономить час. 31 тисяча українців вже скористалася нововведенням. Волиняни також у тому числі.



Новою електронною послугою можна буде скористатися для призначення не лише пенсій, а й інших соціальних виплат. Сервіс буде працювати паралельно вже існуючому, оскільки не усі громадяни мають вільний доступ до інтернету та володіють комп’ютерними навичками. У майбутньому також планують створити мобільний додаток.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 серпня у Луцьку презентували поект “Е-пенсія”. Тепер українці зможуть подати документи на призначення пенсії не виходячи з дому.Про це інформує 12 канал А це означає, що для того аби оформити пенсію потрібно буде лише раз з’явитися у сервісний центр пенсійного фонду. Як пояснили це значно зекономить час. 31 тисяча українців вже скористалася нововведенням. Волиняни також у тому числі.Новою електронною послугою можна буде скористатися для призначення не лише пенсій, а й інших соціальних виплат. Сервіс буде працювати паралельно вже існуючому, оскільки не усі громадяни мають вільний доступ до інтернету та володіють комп’ютерними навичками. У майбутньому також планують створити мобільний додаток.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію