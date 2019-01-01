Лучанам презентували проект «Е-пенсія». ВІДЕО
Сьогодні, 07:17
20 серпня у Луцьку презентували поект “Е-пенсія”. Тепер українці зможуть подати документи на призначення пенсії не виходячи з дому.
Про це інформує 12 канал.
А це означає, що для того аби оформити пенсію потрібно буде лише раз з’явитися у сервісний центр пенсійного фонду. Як пояснили це значно зекономить час. 31 тисяча українців вже скористалася нововведенням. Волиняни також у тому числі.
Новою електронною послугою можна буде скористатися для призначення не лише пенсій, а й інших соціальних виплат. Сервіс буде працювати паралельно вже існуючому, оскільки не усі громадяни мають вільний доступ до інтернету та володіють комп’ютерними навичками. У майбутньому також планують створити мобільний додаток.
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Про це інформує 12 канал.
А це означає, що для того аби оформити пенсію потрібно буде лише раз з’явитися у сервісний центр пенсійного фонду. Як пояснили це значно зекономить час. 31 тисяча українців вже скористалася нововведенням. Волиняни також у тому числі.
Новою електронною послугою можна буде скористатися для призначення не лише пенсій, а й інших соціальних виплат. Сервіс буде працювати паралельно вже існуючому, оскільки не усі громадяни мають вільний доступ до інтернету та володіють комп’ютерними навичками. У майбутньому також планують створити мобільний додаток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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