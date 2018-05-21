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На вулиці у Луцьку вже 40 років не ремонтували дорогу. ВІДЕО

На вулиці у Луцьку вже 40 років не ремонтували дорогу. ВІДЕО
Непрохідні калюжі щодня долають мешканці будинку на вулиці Гірній. Старожили запевняють, що двір не бачив ремонту понад 40 років.

Керівниця ОСББ лише розводить руками. Мовляв владці їх лише годують обіцянками. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Ковельську тоді таки відремонтували, а от Гірну – лишили як є.

У Луцькраді запевняють, що цю вулицю вже давно внесли у списки на капітальний ремонт, але коли будуть гроші – сказати не можуть. То ж – мешканцям цього двору поки залишається ходити в чоботах.


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Теги: вулиця, Гірна, ремонт, дорога, калюжа
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Коментарі 1
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Такої вулиці не існує на карті Гугла)))
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