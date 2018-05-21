На вулиці у Луцьку вже 40 років не ремонтували дорогу. ВІДЕО





Керівниця ОСББ лише розводить руками. Мовляв владці їх лише годують обіцянками. Про це йдеться в сюжеті



Ковельську тоді таки відремонтували, а от Гірну – лишили як є.



У Луцькраді запевняють, що цю вулицю вже давно внесли у списки на капітальний ремонт, але коли будуть гроші – сказати не можуть. То ж – мешканцям цього двору поки залишається ходити в чоботах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Непрохідні калюжі щодня долають мешканці будинку на вулиці Гірній. Старожили запевняють, що двір не бачив ремонту понад 40 років.Керівниця ОСББ лише розводить руками. Мовляв владці їх лише годують обіцянками. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Ковельську тоді таки відремонтували, а от Гірну – лишили як є.У Луцькраді запевняють, що цю вулицю вже давно внесли у списки на капітальний ремонт, але коли будуть гроші – сказати не можуть. То ж – мешканцям цього двору поки залишається ходити в чоботах.

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