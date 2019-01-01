На Волині розшукують молодого чоловіка. ФОТО

Шпака Віктора Ярославовича 2.08.1990 р.н.



Про це у спільноті Тетяна Поліщук.



"В ніч із 17 на 18 серпня близько 00.30 год в м.Ковель по вул. Модеста Левицького біля магазину Гостинець зник чоловік.



Ріст 180 см, був одягнений у синю в клітинку сорочку, джинси та чорні кросівки.



Може хтось бачив чи чув щось - будь ласка зателефонуйте за номером телефону 0996676717", - йдеться в дописі.





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