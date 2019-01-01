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На Волині розшукують молодого чоловіка. ФОТО

На Волині розшукують молодого чоловіка. ФОТО
У Ковелі розшукують зниклого Шпака Віктора Ярославовича 2.08.1990 р.н.

Про це у спільноті КовельLife у Facebook пише Тетяна Поліщук.

"В ніч із 17 на 18 серпня близько 00.30 год в м.Ковель по вул. Модеста Левицького біля магазину Гостинець зник чоловік.

Ріст 180 см, був одягнений у синю в клітинку сорочку, джинси та чорні кросівки.

Може хтось бачив чи чув щось - будь ласка зателефонуйте за номером телефону 0996676717", - йдеться в дописі.

На Волині розшукують молодого чоловіка. ФОТО

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Теги: Ковель, хлопець, розшук
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