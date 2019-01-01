У Луцькраді приймають заяви щодо реставрації автентичних дверей





Про це



У квітні місяці депутати Луцької міськради прийняли Програму реставрації історичних вхідних дверей, вікон та балконів будинків у місті Луцьку на 2019-2020 роки «Автентичний Луцьк».



Зі слів автора Програми депутата Андрія Білана дані кроки спрямовані на збереження історико-культурної спадщини та відновлення автентичності об’єктів на будинках культурної спадщини місцевого значення в центральній частині міста шляхом проведення невідкладних реставраційних робіт або поточних ремонтних робіт автентичних вхідних дверей, вікон та балконів.



Реалізація заходів, передбачених Програмою, здійснюється на основі співфінансування за рахунок коштів бюджету міста та коштів власника об’єкту: частка співфінансування на реставрацію дерев’яних дверей становить: 70% - місто, 30% - власник; вікон: 60% - місто, 40 % - власник; балконів: 70% - місто, 30% - власник.



З метою визначення переліку автентичних вхідних дверей, вікон та балконів Луцька міська рада оголошує про початок прийому заяв від мешканців, які проживають в будинках, що є об’єктами культурної спадщини місцевого значення, історичної та центральної частини міста Луцька, про потребу у реставрації чи ремонті таких об’єктів.



Заяви просять надавати в термін до 1 листопада 2019 року на адресу відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради (м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40а, тел. (0332) 722872, e-mail:

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