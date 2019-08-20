ТОП-3 найбільш оплачувані робітничі професії в Україні
Сьогодні, 06:22
Серед робітничих професій в Україні найбільше заробляють будівельники – в середньому 14 300 грн на місяць.
Робітники транспортно-логічної галузі отримують 12 350 грн в місяць. У сфері виробництва і енергетики заробітна плата в середньому становить 10 000 грн - про це повідомляють Факти.
Найменше з робітничих професій отримують працівники сфери охорони і безпеки. За місяць вони заробляють в середньому 7 500 грн.
Аналітики звертають увагу на те, що у сфері будівництва зарплати в кожному кварталі стабільно зростають на 20%.
Також на 17% збільшилася зарплата в барно-ресторанній сфері.
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Робітники транспортно-логічної галузі отримують 12 350 грн в місяць. У сфері виробництва і енергетики заробітна плата в середньому становить 10 000 грн - про це повідомляють Факти.
Найменше з робітничих професій отримують працівники сфери охорони і безпеки. За місяць вони заробляють в середньому 7 500 грн.
Аналітики звертають увагу на те, що у сфері будівництва зарплати в кожному кварталі стабільно зростають на 20%.
Також на 17% збільшилася зарплата в барно-ресторанній сфері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Начальник їсть м'ясо, робітники капусту. В середньому всі їдять голубці.
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