ТОП-3 найбільш оплачувані робітничі професії в Україні





Робітники транспортно-логічної галузі отримують 12 350 грн в місяць. У сфері виробництва і енергетики заробітна плата в середньому становить 10 000 грн - про це повідомляють



Найменше з робітничих професій отримують працівники сфери охорони і безпеки. За місяць вони заробляють в середньому 7 500 грн.



Аналітики звертають увагу на те, що у сфері будівництва зарплати в кожному кварталі стабільно зростають на 20%.



Також на 17% збільшилася зарплата в барно-ресторанній сфері.

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