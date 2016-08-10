15-річна дівчина повісилася через нещасливе кохання
Сьогодні, 04:25
Неповнолітня харків’янка вчинила самогубство через повішення на мотузці, яку прив’язала до гілки дерева.
На тілі дівчини слідів насильницької смерті не виявили - інформує пресслужба поліції Харківщини.
За словами родичів, імовірною причиною самогубства могло стати розлучення з хлопцем, через яке вона дуже страждала.
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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою самогубство.
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На тілі дівчини слідів насильницької смерті не виявили - інформує пресслужба поліції Харківщини.
За словами родичів, імовірною причиною самогубства могло стати розлучення з хлопцем, через яке вона дуже страждала.
Читайте: У Запоріжжі чоловік вбив дружину і повісився – їхній син прожив з трупами два дні
Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою самогубство.
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