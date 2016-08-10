15-річна дівчина повісилася через нещасливе кохання





На тілі дівчини слідів насильницької смерті не виявили - інформує



За словами родичів, імовірною причиною самогубства могло стати розлучення з хлопцем, через яке вона дуже страждала.



Читайте: У Запоріжжі чоловік вбив дружину і повісився – їхній син прожив з трупами два дні



Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою самогубство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неповнолітня харків’янка вчинила самогубство через повішення на мотузці, яку прив’язала до гілки дерева.На тілі дівчини слідів насильницької смерті не виявили - інформує пресслужба поліції Харківщини.За словами родичів, імовірною причиною самогубства могло стати розлучення з хлопцем, через яке вона дуже страждала.Читайте: У Запоріжжі чоловік вбив дружину і повісився – їхній син прожив з трупами два дніВідкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою самогубство.

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