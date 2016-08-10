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15-річна дівчина повісилася через нещасливе кохання

15-річна дівчина повісилася через нещасливе кохання
Неповнолітня харків’янка вчинила самогубство через повішення на мотузці, яку прив’язала до гілки дерева.

На тілі дівчини слідів насильницької смерті не виявили - інформує пресслужба поліції Харківщини.

За словами родичів, імовірною причиною самогубства могло стати розлучення з хлопцем, через яке вона дуже страждала.

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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою самогубство.

15-річна дівчина повісилася через нещасливе кохання

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Теги: повісилась, дівчина, самогубство, поліція, кохання
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