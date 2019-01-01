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Волинян запрошують долучитись до пішої прощі

Волинян запрошують долучитись до пішої прощі
25 серпня відбудеться традиційна піша проща у село Тростянець Ківерецького благочиння, де у храмі Святої Трійці перебуває ікона Богоматері «Одигітрія»

Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.

Напередодні, 24 серпня, о 7:00 прочани збиратимуться біля кафедрального Троїцького собору в Луцьку. За детальнішою інформацією слід звернутися до Юрія Нечипорука за тел. (050) 196-17-71.

По прибуттю богомольців у церкві відслужать молебень. Потому відбудуться фестиваль співу до Богородиці та частування.

У день вшанування образа, 25 серпня, о 9:00 у храмі розпочнеться Божественна літургія, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

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Теги: проща, Волинь, ікона, свято, Тростянець
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