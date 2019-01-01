Вихованець луцького тренера, якого зі скандалом звільнили з роботи, встановив рекорд
Сьогодні, 08:52
Учень звільненого зі скандалом луцького тренера з плавання Володимира Самчука Максим Ткачук встановив юніорський рекорд на дистанції 100 метрів брасом (50-метровий басейн).
Про це пише Конкурент.
Відповідний результат він продемонстрував під час першого дня чемпіонату світу з плавання серед юніорів, який упродовж 20-25 серпня триватиме у Будапешті.
Ткачук пробився до півфіналу змагань з результатом 1:02.31. Раніше Максим Ткачук встановив два юніоріські рекорди України на короткій воді (25-метровий басейн).
Нагадаємо, у Луцьку за підготовку рекордсменів, волинському тренерові Володимиру Самчуку "віддячили" звільненням за прогули, бо він готував спортсменів у приватному спортклубі, а не в школі. Своєю чергою директор СДЮШОР Олександр Сологуб стверджує, що фахівця справедливо звільнили за порушення трудової дисципліни.
15 серпня з'явилася петиція, в якій владу просять поновити тренера на посаді у СДЮШОР. А натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за добу ініціатива зібрала необхідну кількість підписів.
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Про це пише Конкурент.
Відповідний результат він продемонстрував під час першого дня чемпіонату світу з плавання серед юніорів, який упродовж 20-25 серпня триватиме у Будапешті.
Ткачук пробився до півфіналу змагань з результатом 1:02.31. Раніше Максим Ткачук встановив два юніоріські рекорди України на короткій воді (25-метровий басейн).
Нагадаємо, у Луцьку за підготовку рекордсменів, волинському тренерові Володимиру Самчуку "віддячили" звільненням за прогули, бо він готував спортсменів у приватному спортклубі, а не в школі. Своєю чергою директор СДЮШОР Олександр Сологуб стверджує, що фахівця справедливо звільнили за порушення трудової дисципліни.
15 серпня з'явилася петиція, в якій владу просять поновити тренера на посаді у СДЮШОР. А натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за добу ініціатива зібрала необхідну кількість підписів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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